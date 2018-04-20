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20апреля
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сегодня, 14:28 9

У благовещенцев возникли трудности с передачей показаний электросчетчиков

У благовещенцев возникли трудности с передачей показаний электросчетчиков
Фото: www.n71.ru

Жительница Благовещенска не может передать информацию о потребленной электроэнергии. Горожанка рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что с 8 утра пятницы, 20 апреля, не может дозвониться в Дальневосточную энергетическую компанию, чтобы передать показания счетчиков.

«Звоню весь день, бесполезно – в лучшем случае отвечает автоответчик. В пятницу данные принимают только с 8 до 15 часов, а в выходные вообще не принимают. Я беспокоюсь, что у меня не получится передать показания и мне начислят пеню», – рассказала жительница Благовещенска Вера.

По словам женщины, для передачи сведений она всегда пользовалась телефоном, с помощью которого бесперебойно передавала показания своего счетчика оператору.

Оставить информацию о потребленной электроэнергии и номере лицевого счета можно и онлайн – на сайте Дальневосточной энергетической компании. Однако этот способ подходит не всем: например, у Веры, обратившейся в редакцию ИА «Амур.инфо», нет доступа к интернету.

В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании сообщили, что в связи с нестабильной работой связи прием сведений может быть затруднен. Если номер 398-195, по которому принимали показания раньше, не отвечает, можно написать СМС на номер +7-914-047-00-00. Сообщение должно содержать следующие сведения: номер лицевого счета, пробел, номер прибора учета потребленной электроэнергии, пробел, текущие показания счетчика. Номера лицевого счета и прибора учета должны соответствовать номерам, указанным в квитанции на оплату электроэнергии. Отправив сообщение, гражданин получит ответ о том, что показания приняты.

«В связи с временной нестабильной работой линий связи возможны перебои в работе электронных сервисов ДЭК по передаче показаний электросчетчиков: личного кабинета, смс, передачи через сайт dvec.ru, единой линии 8-800-100-3-777. Ситуация придет в норму сразу после устранения неполадок линии связи, а сейчас мы рекомендуем благовещенцам передавать показания по телефонам 398-098 и 398-195», – прокомментировали в ДЭК.

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#ЖКХ #энергетика

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Комментарии
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  • dikan

    dikan
    3 часа назад



    с 8 утра пятницы, 19 апреля



    Так с 8 утра пятницы, или 19 апреля?

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    2 часа назад

    У Веры глобальная проМблема...

  • МарияZZZ

    МарияZZZ
    2 часа назад

    19 апреля или пятница? Амур.инфо, у вас ошибочка.

  • Ageo

    Ageo
    2 часа назад

    Такой бред устроили из этих показаний. Страдают из-за этого добросовестные плательщики в основном. По воде таких проблем нет например.

  • Sinner

    Sinner
    2 часа назад

    дозвонился, передал, а в чем проМблема то?

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    Проблема в том, что не дозвонишься. И да, пыталась отправлять через смс- два раза получилось, один раз пеню начислили. Но я-то ладно, через инет заплачу, а вот более пожилые люди сидят и не знают. как быть. Не ездить же к ним постоянно

  • Капуша

    Капуша
    2 часа назад

    бедная Вера, как дальше жить... надо забить один раз смсочку в телефон и не париться каждый месяц, а копировать ее и менять только показания. А не на трубке висеть

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Сегодня без проблем отправила смс-показания и на сайте ПАО ДЭК оставила данные )

  • Sinner

    Sinner
    2 часа назад

    Амуринфо, вы хоть сами проверили то о чем вам пишут в редакцию? Похоже, что Вера это единственная кто не смогла дозвонится)

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