У благовещенцев возникли трудности с передачей показаний электросчетчиков

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Жительница Благовещенска не может передать информацию о потребленной электроэнергии. Горожанка рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что с 8 утра пятницы, 20 апреля, не может дозвониться в Дальневосточную энергетическую компанию, чтобы передать показания счетчиков.

«Звоню весь день, бесполезно – в лучшем случае отвечает автоответчик. В пятницу данные принимают только с 8 до 15 часов, а в выходные вообще не принимают. Я беспокоюсь, что у меня не получится передать показания и мне начислят пеню», – рассказала жительница Благовещенска Вера.

По словам женщины, для передачи сведений она всегда пользовалась телефоном, с помощью которого бесперебойно передавала показания своего счетчика оператору.

Оставить информацию о потребленной электроэнергии и номере лицевого счета можно и онлайн – на сайте Дальневосточной энергетической компании. Однако этот способ подходит не всем: например, у Веры, обратившейся в редакцию ИА «Амур.инфо», нет доступа к интернету.

В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании сообщили, что в связи с нестабильной работой связи прием сведений может быть затруднен. Если номер 398-195, по которому принимали показания раньше, не отвечает, можно написать СМС на номер +7-914-047-00-00. Сообщение должно содержать следующие сведения: номер лицевого счета, пробел, номер прибора учета потребленной электроэнергии, пробел, текущие показания счетчика. Номера лицевого счета и прибора учета должны соответствовать номерам, указанным в квитанции на оплату электроэнергии. Отправив сообщение, гражданин получит ответ о том, что показания приняты.

«В связи с временной нестабильной работой линий связи возможны перебои в работе электронных сервисов ДЭК по передаче показаний электросчетчиков: личного кабинета, смс, передачи через сайт dvec.ru, единой линии 8-800-100-3-777. Ситуация придет в норму сразу после устранения неполадок линии связи, а сейчас мы рекомендуем благовещенцам передавать показания по телефонам 398-098 и 398-195», – прокомментировали в ДЭК.