В Приамурье осужденные смогут связаться с родными по IP-телефонии

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В учреждениях областного управления ФСИН установили аппараты IP-телефонии для связи осужденных с родными. Новая система в настоящее время функционирует во всех исправительных учреждениях и СИЗО УФСИН.

В колониях и следственном изоляторе Амурской области установлены телефонные аппараты, подключенные к программному комплексу «Ариадна», позволяющему вести автоматизированный учет телефонных переговоров.

С помощью услуг связи, осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений реализуют законное право на ведение телефонных разговоров. В первом квартале текущего года граждане, находящиеся в пенитенциарных учреждениях, воспользовались IP-телефонией более 4 800 раз.

В 2017 году осужденные, подозреваемые, обвиняемые также активно пользовались предоставляемыми услугами связи – за год было совершено более 20 500 звонков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.