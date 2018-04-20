Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:24 1

В Приамурье осужденные смогут связаться с родными по IP-телефонии

В Приамурье осужденные смогут связаться с родными по IP-телефонии
Фото: sputnik.by

В учреждениях областного управления ФСИН установили аппараты IP-телефонии для связи осужденных с родными. Новая система в настоящее время функционирует во всех исправительных учреждениях и СИЗО УФСИН.

В колониях и следственном изоляторе Амурской области установлены телефонные аппараты, подключенные к программному комплексу «Ариадна», позволяющему вести автоматизированный учет телефонных переговоров.

С помощью услуг связи, осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений реализуют законное право на ведение телефонных разговоров. В первом квартале текущего года граждане, находящиеся в пенитенциарных учреждениях, воспользовались IP-телефонией более 4 800 раз.

В 2017 году осужденные, подозреваемые, обвиняемые также активно пользовались предоставляемыми услугами связи – за год было совершено более 20 500 звонков, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Просмотров всего: 400

#связь

распечатать


Общество 18

Ростелеком назвал причину перебоев в работе интернета на Дальнем Востоке
Общество 14

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram
Общество 9

В воинскую часть Приамурья поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы

Общество 4

В Приамурье быстро доставили тысячу специальных ручек для Тотального диктанта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь