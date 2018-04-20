Два многоквартирных дома сдадут в эксплуатацию в Прогрессе в 2018 году

Губернатор Амурской области Александр Козлов посетил с рабочей поездкой поселок Прогресс. Здесь он проинспектировал строительство домов по программе переселения из аварийного жилья. Так, в 2018 году в населенном пункте будут сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома.

30 июня ключи от благоустроенных квартир должны получить будущие хозяева дома по улице Пушкина, 9А. С ними сегодня на стройплощадке встретился губернатор. В дом площадью 1 859 квадратных метров переедут 99 человек из 6 бараков. Для них в новом доме – 47 квартир.

Сейчас в доме завершаются внутренние отделочные работы. Также строителям предстоит выполнить благоустройство придомовой территории. Александр Козлов рекомендовал жителям согласовать со строителями планы по обустройству двора, чтобы он в результате получился удобным для будущих хозяев. Глава администрации поселка обязался организовать собрание будущих собственников для решения всех вопросов. На нем губернатор посоветовал обсудить и обустройство детской площадки. Жители выразили желание, чтобы она была разнообразно оснащена. Это не входит в проект строительства, поэтому для решения вопроса необходимо участие местных властей.

«Важно, чтобы не произошло путаницы в понятиях. Вот многодетная мама хочет современную детскую площадку, а проект предусматривает только песочницу и горку. Так что если вы, как представители власти, говорите жителям, что детская площадка будет, значит, должны помочь ее дополнительно обустроить», – подчеркнул губернатор.

В доме на улице Огарева, 12А – 48 квартир. В них переедут 80 человек из 5 аварийных бараков. Сдача этого дома запланирована на декабрь 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

С вводом этих двух домов в Прогрессе в очереди останется 219 человек. Для части из них будет приобретено 24 квартиры на вторичном рынке. Для полного завершения программы необходимо возвести еще два дома общей площадью 4 166,5 квадрата.

«Готовьте площадки под строительство. Я недавно в Москве встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком, курирующим программу переселения. Он гарантировала выделение Амурской области дополнительных средств. При такой поддержке мы сможем завершить программу и обеспечить всех людей, стоящих в очереди, комфортным благоустроенным жильем», – отметил Александр Козлов.