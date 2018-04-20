Котельным Приамурья хватит топлива до конца отопительного сезона

В Амурской области продолжается отопительный период. Как отмечают в министерстве ЖКХ, котельным региона хватит топлива до его завершения.

Так, запасы угля на складах теплоснабжающих организаций составляют 134,889 тысячи тонн, мазута – 4,713 тысячи тонн, а дров – 3,747 тысячи тонн.

С начала отопительного периода в Приамурье зарегистрировали 74 технологических отказа в работе объектов жизнеобеспечения. По сравнению с 2017 годом, количество отказов стало меньше: 74 против 77.

За время прохождения отопительного периода 2017-2018 годов большая часть вопросов, поступивших на горячую линию министерства ЖКХ, касались предоставления услуги теплоснабжения ненадлежащего качества. «Все обращения граждан отработаны. По каждому обращению были проведены проверки температуры воздуха в квартирах амурчан», – говорит министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ области, проведенные проверки показали, что в 85 % случаях обращений амурчан температура воздуха в квартирах соответствовала норме.