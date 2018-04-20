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сегодня, 13:05 3

Ростелеком назвал причину перебоев в работе интернета на Дальнем Востоке

Ростелеком назвал причину перебоев в работе интернета на Дальнем Востоке
Фото: vchasnoua.com

20 апреля утром многие пользователи в Амурской области начали жаловаться на перебои в работе интернета. Оказалось, что проблемы со связью возникли не только в Приамурье, но и на всем Дальнем Востоке.

Перебои возникли только у тех интернет-пользователей, которые пользуются услугами провайдера Ростелеком. В компании корреспонденту Амур.инфо пояснили, что причина заключается в переносе кабеля.

«В связи с реконструкцией ЛЭП в Сковородине 20 апреля с 08:00 проводятся аварийные работы по переносу кабеля на новые опоры. Возможны перебои в работе интернета по всему Дальнему Востоку. Плановый срок завершения работ —16:00 текущего дня», — прокомментировали в Ростелекоме.

Между тем некоторые федеральные СМИ связывают перебои в работе интернета с массовыми блокировками IP-адресов во исполнение решения суда по Telegram. По информации РБК, в четверг, 19 апреля, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов более 130 тысяч IP-адресов облачного сервиса Azure от Microsoft. Ранее ведомство заблокировало адреса подобных сервисов Google и Amazon.

Информацию о блокировке IP-адресов Azure РБК подтвердил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. По его данным, также под блокировку попали адреса еще одного крупного хостинг-провайдера DigitalOcean, облачные сервисы Iliad Datacenter и Hetzner Online. Из выгрузки реестра, которая есть в распоряжении провайдеров, следует, что под блокировку попали ​196,5 тысячи адресов Digital Ocean, 65,5 тысячи адресов Hetzner и 32,7 тысячи адресов Iliad Datacenter. Кроме того, заблокированы были 65,5 тысячи адресов Online.net и 510 адресов Clouding.io. Представитель Роскомнадзора не ответил на вопрос, связаны ли указанные блокировки с Telegram.

Как сообщалось ранее, Telegram был заблокирован на территории России по решению Таганского районного суда города Москвы от 13 апреля. Причиной послужило то, что компания не выполнила возложенную на нее законом обязанность предоставить ФСБ ключи дешифровки переписки пользователей. Операторы связи начали ограничивать доступ к мессенджеру 16 апреля.

В тот же день Роскомнадзор внес в реестр IP-адреса еще двух других крупных хостинг-провайдеров — Google Cloud и Amazon Web Services. Как объяснял позже глава Роскомнадзора Александр Жаров, это произошло после того, как Telegram начал получать у этих сервисов новые IP-адреса, чтобы обходить блокировку сервиса в России. Сначала ведомство внесло в реестр более 9 тысяч собственных IP-адресов Telegram. Тогда Telegram перешел на Amazon Web Services, которая включала в себя более 600 тысяч IP-адресов, а потом и на подсеть Google, в которой было 540 тысяч IP-адресов.

«Такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течение двух-четырех минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть», — пояснял глава Роскомнадзора.

По информации Филиппа Кулина, 19 апреля на 19:00 по московскому времени в связи с блокировкой Telegram в реестре запрещенных ресурсов оказались более 18,5 миллиона IP-адресов. Из-за того что Роскомнадзор блокирует IP-адреса целыми группами, в реестр запрещенных попадают и такие, которые используются сторонними компаниями, не связанными с Telegram. Так, после блокировки IP-адресов Amazon Web Services и Google Cloud проблемы с доступом испытывала, например, онлайн-школа Skyeng.

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#происшествия #связь

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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    34 минуты назад

    Роскомнадзор ограничивает доступ не к месенджеру Телеграм, а простому народу к интернету. Чебурнет наступает.

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    27 минут назад

    Когда только эта полоумная мразота саму себя заблокирует ,чтоб нам всем от нее отдохнуть

  • PAM

    PAM
    24 минуты назад

    Баргузинский соболь

    Когда только эта полоумная мразота саму себя заблокирует ,чтоб нам всем от нее отдохнуть



    вова к войне готовится, а ваш телеграм это фишка от фсб. посмотрите каких интернет пользователей чаще сажают за правду экстремизм? Пользователей VK...

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