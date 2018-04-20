Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:52 0

Амурские кадеты поедут в Казань фехтовать и метать ножи

Амурские кадеты поедут в Казань фехтовать и метать ножи

Воспитанники Амурского кадетского корпуса готовятся к поездке в Казань на военно-спортивные сборы. Там ребята посоревнуются со школьниками из разных уголков страны в умении фехтовать, метать ножи, стрелять и многих других умениях.

Всероссийские молодежные образовательные сборы военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы» пройдут в Казани с 28 апреля по 10 мая.

Конкуренцию амурским ребятам составят более 400 школьников из разных уголков страны. В программе состязаний: фехтование, метания ножа, силовое тестирование, марш-бросок, стрельба, пейнтбол, гиревой спорт, строевая подготовка. Кроме того, школьникам нужно будет преодолеть полосу препятствий и продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи. Также ребятам проверят на знание наиболее знаковых событий в истории России.

Дорога до Республики Татарстан оплачена из бюджета министерства образования и науки Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства. Расходы на проживание участников возьмут на себя организаторы мероприятия. Амурские кадеты примут участие в этих состязаниях уже в 4-й раз. В 2017 году команда Амурского кадетского корпуса привезла с соревнований более пятидесяти медалей и кубок за третье место. А в 2016-м учащийся корпуса стал чемпионом в личном первенстве по гиревому спорту.

Просмотров всего: 135

#дети #конкурсы #областная власть #образование

распечатать


Происшествия

В свободненском детском саду готовили блюда из просроченной кукурузной крупы

сегодня, 11:59
Общество 4

Амурский школьник выиграл президентский грант за исследовательскую работу
Общество 65

Губернатор Приамурья попросил президента помочь с финансированием нового моста через Зею
Общество

В АмГУ выбрали финалистов Международного инженерного чемпионата Case-In
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь