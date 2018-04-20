Бороться с лесными пожарами в Приамурье помогут парашютисты-десантники из Бурятии

Фото: пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ

На помощь в борьбе с лесными пожарами в Амурской области, в регион прибыли парашютисты-десантники из Бурятии. Это 50 человек федерального резерва, базирующегося в республике. Профессионалы помогут ликвидировать возгорания в Сковородинском и Магдагачинском районах.

Также на помощь в Приамурье прибудут еще 30 спасателей ДВРПСО, которые будут работать в Архаринском районе. Там зафиксировано два природных пожара, один из которых проходит по территории Хинганского заповедника. К утру 20 апреля огонь удалось локализовать.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 апреля лесопожарные силы и привлеченные силы ликвидировали в Амурской области 4 лесных пожара на площади 3 001 гектар. В настоящее время действующими остаются 25 лесных пожаров, семь из которых удалось локализовать на площади 25 589 гектаров. На тушении задействованы 968 человек, 187 единиц техники, 4 воздушных судна, занятых на работе и патрулировании в Мазановском, Зейском, Шимановском, Архаринском, Бурейском, Магадагачинском и Сковородинском районах.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, более половины лесных пожаров действуют в труднодоступной местности, осложнённой крутыми сопками, болотами и марями. В таких районах нет возможности проложить минерализованные полосы из-за слабого оттаивания грунта. Применение воды для тушения тоже происходит с ограничением: водоемы практически не оттаяли. Поэтому подвоз воды происходит с помощью вездеходной и тракторной техники – на пожарах работает более 30 единиц.

Помощь в борьбе с огнем в регионе уже почти две недели оказывают 94 авиапожарных федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» и 30 работников Амурского спасательного центра из Хабаровского края.

Дополнительные силы и средства продолжают стягиваться в регион для предотвращения на территории области чрезвычайной ситуации, сообщает федеральное агентство лесного хозяйства.

Работа всех служб Приамурья направлена на защиту населенных пунктов от пожаров. В круглосуточном режиме ведется мониторинг обстановки, анализируются данные по термическим аномалиям. Для тушения пожаров в область на днях прибыл самолет-амфибия из Хабаровска.

Причина всех лесных пожаров – человеческий фактор, в том числе переход в лес огня палов сухой травы с сопредельных земель и нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В 2018 году за нарушение правил пожарной безопасности на природных территориях, включая несанкционированное выжигание сухой травы, в Амурской области работниками лесной охраны, территориальных подразделений МЧС России, МВД России составлено 1 987 административных протоколов.

На территории Амурской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, а в Благовещенске – режим чрезвычайной ситуации.