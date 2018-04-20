В свободненском детском саду готовили блюда из просроченной кукурузной крупы

В Свободненском районе детский сад № 9 и усть-перская школа работали с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Используется поврежденная посуда, продукты хранятся ненадлежащим образом, некоторые из них вообще запрещено использовать.

Нарушения были выявлены в ходе проверок организации питания, которые провела Свободненская городская прокуратура.

В детском саду № 9 города Свободного использовали неисправное холодильное оборудование, а в холодильном ларе отсутствовал градусник для контроля температурного режима. Молоко, овощи хранились с нарушением условий, использовалась просроченная кукурузная крупа. В буфетной одной из групп отсутствовала емкость для пищевых отходов, а тарелки имели сколы.

В усть-перской школе использовались сковорода с повреждениями антипригарного покрытия, кружки со сколами, пластмассовые разделочные доски. При приготовлении блюд применялись запрещенные продукты – сухой куриный бульон быстрого приготовления «Ролтон». В школе хранились продукты с истекшим сроком годности: молоко, крупа манная. Кроме того, суточные пробы хранились ненадлежащим образом, меню не согласовывалось с органом исполнительной власти.

Для устранения выявленных нарушений законодательства Свободненский городской прокурор внес представления в адрес заведующей детского сада и директора школы. В отношении должностных лиц возбудили дела об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей». Требования прокурора были удовлетворены, руководители образовательных учреждений признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей каждому, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.