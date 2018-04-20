Депутаты предложили тратить маткапитал на дачу

Если законопроект примут, то покупать дачные участки и дома за рубежом за счет средств семейного капитала будет нельзя. Но расширять уже имеющиеся дачные домики, строить новые или приобретать готовые – можно.

Авторы законопроекта уверены, что многие россияне захотят вложить маткапитал именно в дачу, если им дадут такую возможность. Тем более что сейчас и так большинство семей вкладывают эти деньги в недвижимость – в улучшение жилищных условий. Так делают 90 % семей, получивших сертификат на маткапитал и принявших решение об его использовании.

Как говорится в пояснительной записке к документу, за 10 лет действия программы маткапитала решение о распоряжении им приняло всего 54 % семей, которым он положен. Таким образом, «несколько сотен миллиардов рублей средств государственной поддержки оказались невостребованными». В связи с этим депутаты и предлагают расширить список направления использования семейного капитала.