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20апреля
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сегодня, 12:02 0

Депутаты предложили тратить маткапитал на дачу

Депутаты Государственной Думы РФ предложили разрешить россиянам покупать дачи за счет средств маткапитала. Законопроект с такой инициативой внесен в нижнюю палату парламента, сообщает «Российская газета».

Если законопроект примут, то покупать дачные участки и дома за рубежом за счет средств семейного капитала будет нельзя. Но расширять уже имеющиеся дачные домики, строить новые или приобретать готовые – можно.

Авторы законопроекта уверены, что многие россияне захотят вложить маткапитал именно в дачу, если им дадут такую возможность. Тем более что сейчас и так большинство семей вкладывают эти деньги в недвижимость – в улучшение жилищных условий. Так делают 90 % семей, получивших сертификат на маткапитал и принявших решение об его использовании.

Как говорится в пояснительной записке к документу, за 10 лет действия программы маткапитала решение о распоряжении им приняло всего 54 % семей, которым он положен. Таким образом, «несколько сотен миллиардов рублей средств государственной поддержки оказались невостребованными». В связи с этим депутаты и предлагают расширить список направления использования семейного капитала.

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#жизнь #российская власть

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