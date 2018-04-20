Руководство «САР-холдинга» вернуло государству долг по налогам

Предприятие «САР-холдинг» не выплатило государству более 41 миллиона рублей. В отношении владельца бизнеса возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Предприниматель полностью погасил задолженность. Благовещенский городской суд закрыл уголовное дело.

С начала 2012 по конец 2013 года ООО «САР-холдинг» выполнило общестроительные работы по возведению зданий и сооружений, работы по благоустройству территорий и ремонту дорог по сделкам с контрагентами на территории Российской Федерации. Стоимость работ включала налог на добавленную стоимость, суммы которого в установленном законом порядке ООО «САР-холдинг» обязано исчислить к уплате в бюджет.

Однако с января 2012 года по апрель 2012 года гендиректор ООО «САР-холдинг», нарушая ряд статей Уголовного кодекса РФ, решил уклониться уплаты НДС. В налоговые декларации включили ложные сведения.

«Занимая должность генерального директора ООО "САР-холдинг", гражданин умышленно уклонился от уплаты НДС, подлежащего уплате ООО "САР-холдинг" за период с января 2012 по декабрь 2013 года, то есть в пределах трех финансовых лет подряд, на общую сумму 41 312 140 рублей. Что, в соответствии с примечаниями к статье 199 УК РФ, является особо крупным размером. В бюджетную систему Российской Федерации не поступили денежные средства в сумме 41 312 140 рублей», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Предприниматель полностью погасил задолженность перед государством, а также все пени и штрафы. В результате суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя ООО «САР-холдинг».