Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: клещи

20 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как уберечься от заболеваний, переносимых клещами, что это за заболевания и чем они опасны. Обсудят, что делать, если клещ уже укусил. Обо всем это расскажет заведующая отделом организации иммунопрофилактики Амурского областного Центра СПИД Наталья Коротаева.

Ведущая – Екатерина Кузьмина.

Затем в студию придёт заместитель директора Амурской областной научной библиотеки имени Муравьёва-Амурского Оксана Праскова, чтобы рассказать о предстоящей всероссийской акции «Библионочь». С гостьей побеседует Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире выйдет программа «Без ансамбля», которую проведёт Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/