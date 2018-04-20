В Благовещенске продают эксклюзивную автокарету

«Эту машину я купил два года назад за 1 200 000 рублей. Могу сказать, что за это время машина себя окупила – прокат лимузина пользовался стабильным спросом для проведения свадеб, выпускных и особенно юбилеев. Автомобиль часто заказывали для бабушек, праздновавших день рождения. Им очень нравилось», – рассказывает владелец авто.

Автовладелец отмечает, что объявление о продаже моторизованной кареты, построенной на базе автомобиля Chrysler PT Cruiser, пользуется спросом – люди звонят, интересуются. «Большую заинтересованность проявляют покупатели из других регионов. Так что машина, скорее всего, уедет из Амурской области», – говорит хозяин авто и отмечает, что прощаться с ней ему жаль.