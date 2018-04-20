Жительница села Ромны: меня с ребенком незаконно выселяют из родительского дома

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница села Ромны. Женщина пожаловалась, что сводная сестра пытается выселить ее с ребенком из родительского дома, на который, по сути, у нее нет никаких прав. Сельчанка считает, что лишить имущества ее пытаются с помощью административного ресурса – у сводной сестры в администрации работает много родственников.

Ирина Тихонова рассказала, что оставить ее с 8-летним сыном без земли и дома второй раз пытается сводная сестра – тоже Ирина. Сестрами женщины стали в 1989 году, когда отец Ирины Тихоновой в своем доме на земле стал жить в гражданском браке с матерью второй Ирины.

В 2005 году сестра вышла замуж и уехала. Ирина Тихонова какое-то время тоже не жила в родительском доме. А в 2016 году ее сводная сестра оформила на себя землю и дом, в котором уже много лет прописана не была. Как потом выяснилось, сделала это незаконно.

Незаконно приватизировать участок и строение ей удалось на основании выписки из похозяйственной книги Ромненского сельсовета – документ ей выдали в местной администрации. В бумаге указали, что земельный участок под домом ей был выдан еще в 1993 году постановлением главы администрации сельсовета. Хотя на тот момент женщине было всего 7 лет. На основании этой выписки она зарегистрировала право собственности сначала на землю, а потом и на дом в Росреестре.

Ирина Тихонова с таким положением дел не согласилась и обратилась в суд.

«Она вообще никаких прав на этот дом не имеет. Мой отец ей не родной, ее мать просто жила с моим отцом, они даже расписаны не были. Но первый суд я отсудила. Доказала, что она незаконно оформила все документы. Я даже с Ромненским сельсоветом нашим судилась, потому что незаконно выдали ей справку из похозяйственной книги», – рассказала Ирина Тихонова.

На суде представитель администрации, которая выдавала выписку из похозяйственной книги, признала, что выдала Ирине второй документ с недостоверными сведениями. На самом деле в 1993 году участок был выдан отцу Ирины Тихоновой. Свои действия чиновница объяснила благими намерениями, потому что после смерти отца Ирины Тихоновой и матери ее сводной сестры «дом пустовал и земельный участок зарос бурьяном и сорной травой, что нарушало противопожарную безопасность... Она это сделала из благих намерений, чтобы у усадьбы появился хозяин и улучшилась пожарная безопасность села», – говорится в решении суда.

В итоге, суд встал на сторону Ирины Тихоновой и в июне 2017 года признал все сделки ее сестры по приватизации земли и дома недействительными. И вот теперь, почти год спустя, по словам женщины, она испытывает дежавю.

«И сейчас она опять предъявляет мне документы, что она опять все оформила. Предоставила документы, что она уже собственник. Трясла передо мной какой-то бумажкой, что якобы администрация дала ей постановление на дом. Я вообще ничего не понимаю. В прошлый раз, до того как я начала судиться с сельсоветом, она меня и ребенка по суду выписала из родительского дома. Когда я после суда пришла опять прописываться, мне сказали: "Вы пока живите в этом доме, но прописку временную сделайте где-нибудь, а через год придете и в июне пропишитесь". Ничем это не обосновывали, но я согласилась, потому что я же не думала, что она опять это сделает. В итоге прописки у нас нет никакой, потому что временно мне негде было прописаться. Буду опять судиться, потому что, думаю, что опять незаконно все ей выдали. У нее там просто связи в администрации – муж работает, брат и жена брата», – поделилась Ирина Тихонова.

На сайте Ромненского сельсовета действительно указан главный специалист с такой же фамилией, как у сводной сестры. Связаться с главой сельской администрации или с кем-то из специалистов для разъяснения ситуации корреспонденту Амур.инфо не удалось. Его выслушали в районной администрации и обещали помочь разобраться. Там, кстати, подтвердили, что у одной из сестер в сельсовете работает много родственников.