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сегодня, 11:17 4

Амурский школьник выиграл президентский грант за исследовательскую работу

Амурский школьник выиграл президентский грант за исследовательскую работу

Амурский школьник Дмитрий Снежков стал одним из победителей всероссийского юниорского конкурса. За исследовательскую работу, посвященную изучению морского гребешка, он получил президентский грант: 20-тысячную ежемесячную стипендию на весь срок обучения в вузе.

Дмитрий – одиннадцатиклассник Муравьевской школы Тамбовского района. Тема его научно-исследовательского проекта – «Разработка системы диагностики здоровья гребешка приморского для оценки состояния акватории».

«Дело в том, что прошлым летом Дмитрий был участником профильной смены в приморском лагере "Океан". Там ему предложили провести исследование, что он и сделал. Собрал данные, сделал выводы и подготовил работу, которую представил сначала на областной научно-практической конференции. И занял на ней первое место. Мы направили его на всероссийский конкурс», – рассказала специалист областного института развития образования Тамара Шичко.

По итогам конкурса в номинации «Моря и океаны» Дмитрий Снежков был награжден дипломом за активное участие, а также выиграл грант президента РФ на обучение в вузе. Поступив в вуз, Дмитрий будет ежемесячно получать стипендию в размере 20 тысяч рублей весь период обучения.

Тамара Викторовна сказала, что Дмитрий Снежков планировал поступать в ДВФУ, учиться на эколога.

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#конкурсы #образование

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Какой молодец! Поздравляю!!!

  • Вика

    Вика
    2 часа назад

    Молодец

  • Вика

    Вика
    2 часа назад

    Молодец

  • Вика

    Вика
    2 часа назад

    Молодец

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