Амурский школьник выиграл президентский грант за исследовательскую работу

Амурский школьник Дмитрий Снежков стал одним из победителей всероссийского юниорского конкурса. За исследовательскую работу, посвященную изучению морского гребешка, он получил президентский грант: 20-тысячную ежемесячную стипендию на весь срок обучения в вузе.

Дмитрий – одиннадцатиклассник Муравьевской школы Тамбовского района. Тема его научно-исследовательского проекта – «Разработка системы диагностики здоровья гребешка приморского для оценки состояния акватории».

«Дело в том, что прошлым летом Дмитрий был участником профильной смены в приморском лагере "Океан". Там ему предложили провести исследование, что он и сделал. Собрал данные, сделал выводы и подготовил работу, которую представил сначала на областной научно-практической конференции. И занял на ней первое место. Мы направили его на всероссийский конкурс», – рассказала специалист областного института развития образования Тамара Шичко.

По итогам конкурса в номинации «Моря и океаны» Дмитрий Снежков был награжден дипломом за активное участие, а также выиграл грант президента РФ на обучение в вузе. Поступив в вуз, Дмитрий будет ежемесячно получать стипендию в размере 20 тысяч рублей весь период обучения.

Тамара Викторовна сказала, что Дмитрий Снежков планировал поступать в ДВФУ, учиться на эколога.