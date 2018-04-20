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20апреля
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сегодня, 10:21 2

Объем торговли провинции Хэйлунцзян с Россией вырос почти в полтора раза

Объем торговли провинции Хэйлунцзян с Россией вырос почти в полтора раза
Фото: rian.com.ua

В китайской провинции Хэйлунцзян, расположенной на границе с Амурской область, в I квартале 2018 года зафиксирован рост объема торговли с Россией на 47,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает ИА «Синьхуа».

По данным таможни Харбина, объем торговли в стоимостном выражении достиг 27,1 миллиарда юаней (или около 4,3 миллиарда долларов). В первые три месяца года на долю внешней торговли с Россией пришлось 70,6 % совокупного объема торговли провинции, благодаря ей удалось достичь общего роста торговли на 34,3 %.

Рост объема торговли был, главным образом, обеспечен за счет увеличения импорта сырой нефти из России после введения в эксплуатацию второй ветки нефтепровода Россия – Китай 1 января.

На долю механической и электронной продукции и продукции сельского хозяйства пришлось соответственно 41,6 и 22,4 % общего объема двусторонней торговли.

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#Китай #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Да конечно продайте всю Амур Обл Китайцем делов то Сами в говне за то они счастливы!

  • ay

    ay
    59 минут назад

    Казнить! Нельзя помиловать!

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