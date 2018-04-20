Объем торговли провинции Хэйлунцзян с Россией вырос почти в полтора раза
В китайской провинции Хэйлунцзян, расположенной на границе с Амурской область, в I квартале 2018 года зафиксирован рост объема торговли с Россией на 47,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает ИА «Синьхуа».
По данным таможни Харбина, объем торговли в стоимостном выражении достиг 27,1 миллиарда юаней (или около 4,3 миллиарда долларов). В первые три месяца года на долю внешней торговли с Россией пришлось 70,6 % совокупного объема торговли провинции, благодаря ей удалось достичь общего роста торговли на 34,3 %.
Рост объема торговли был, главным образом, обеспечен за счет увеличения импорта сырой нефти из России после введения в эксплуатацию второй ветки нефтепровода Россия – Китай 1 января.
На долю механической и электронной продукции и продукции сельского хозяйства пришлось соответственно 41,6 и 22,4 % общего объема двусторонней торговли.
Просмотров всего: 286