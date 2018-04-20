Объем торговли провинции Хэйлунцзян с Россией вырос почти в полтора раза

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По данным таможни Харбина, объем торговли в стоимостном выражении достиг 27,1 миллиарда юаней (или около 4,3 миллиарда долларов). В первые три месяца года на долю внешней торговли с Россией пришлось 70,6 % совокупного объема торговли провинции, благодаря ей удалось достичь общего роста торговли на 34,3 %.

Рост объема торговли был, главным образом, обеспечен за счет увеличения импорта сырой нефти из России после введения в эксплуатацию второй ветки нефтепровода Россия – Китай 1 января.

На долю механической и электронной продукции и продукции сельского хозяйства пришлось соответственно 41,6 и 22,4 % общего объема двусторонней торговли.