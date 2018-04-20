За сутки в области произошло 29 природных пожаров

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 29 природных пожаров. Из них ликвидировано четыре пожара на площади 3 001 гектар, действующими остаются 25 возгораний, семь из которых локализованы в Шимановском, Архаринском, Зейском, Бурейском, Магдагачинском, Свободненском районах на общей площади 25 589 гектаров.

По три пожара действуют в Зейском, Архаринском, Шимановском, Бурейском районах, по два – в Мазановском, Магдагачинском, Свободненском, Завитинском районах и по одному в Ромненском, Сковородинском, Селемджинском, Серышевском, Благовещенском районах.

На тушении пожаров задействовано 968 человек. Это парашютно-пожарная служба (34 человека), десантно-пожарная служба (65 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (95 человек), летчики-наблюдатели (4 человека), лесная охрана (342 человека), государственная противопожарная служба (162 человека), служба спасения (30 человек), арендаторы (74 человека), привлеченное население (132 человека), амурский спасательный центр Хабаровска (30 человек). Задействовано 187 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна (1 вертолет и 3 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.