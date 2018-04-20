Максим Галкин рассказал благовещенцам о проблемах Приамурья

Известный юморист, пародист и телеведущий Максим Галкин выступил в Благовещенске. Зрители встретили его аншлагом. Артист показал образы почти 50 актеров, политиков и телеведущих, спел и рассказал разные закулисные байки. Но больше всего благовещенцам понравился монолог, посвященный проблемам Приамурья.

Лев Лещенко, Владимир Винокур, Людмила Гурченко, Николай Басков, Эдита Пьеха, Олег Газманов, Елена Малышева, Нина Русланова, Валентина Толкунова, Рената Литвинова – это далеко не полный список артистов, которые благодаря Максиму Галкину побывали на благовещенской сцене. Говорил он голосами и постсоветских политиков – Руслана Хасбулатова, Виктора Черномырдина и Александра Лукашенко. При этом Галкин отметил, что раньше политики и артисты были ярче – только пародируя одну Зыкину, можно было стать заслуженным артистом. «Сейчас нет ни у кого желания всего себя искренне показать, поэтому надежда только на одну Ольгу Бузову. Оленька, на тебя вся надежда!» – воздев руки вверх, протянул артист.

Во время общения с залом зрители рассказали артисту о проблемах Амурской области – плохих дорогах, ЖКХ. В порыве некоторые плавно перешли на достопримечательности – космодром, фестиваль «Амурская осень». Максим Галкин сильно удивился, ведь он просил называть проблемы. Артист решил, что в этом что-то есть и достопримечательности иногда становятся проблемами. Максим Галкин тут же из всех перечисленных тем составил такой стройный юмористический рассказ, что весь зал смеялся до слез. Монолог прозвучал голосом Владимира Винокура.

Концерт продолжался 2,5 часа. Из Благовещенска Максим Галкин поедет в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Подробнее о том, как прошел концерт, читайте в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».