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Переменно облачно, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 20 апреля

Переменно облачно, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 20 апреля
Фото: ru.tsn.ua

20 апреля в Амурской области переменно облачно, в отдельных районах небольшие или умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Дует северный северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха составит +10...+15 градусов, на севере – до +13.

В Благовещенске переменно облачно, небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра составит 8-13 метров в секунду. Уличные термометры покажут +12...+14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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