Ученые из Петербурга придумали напиток, снижающий тягу к алкоголю: обзор прессы

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С какого числа можно свободно собирать в лесу валежник; на сколько выросло число долларовых миллиардеров в России; кто придумал название контрразведки «Смерш». Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Перебирая кипу сегодняшних газет, вы наткнетесь на публикацию о том, что с 1 января следующего года можно будет свободно собирать в лесу валежник. Но, подчеркиваю, – только с 1 января. Я, кстати, никогда не знал, что, собирая для костра хворост, тем самым грубо нарушал закон и мог быть подвергнут жестокому наказанию – сидел бы на скамье подсудимых, не делал бы обзор прессы – кто бы мне разрешал читать газеты? Слава богу, пронесло, никакого инспектора рядом не оказывалось, листаю вот «Российскую газету», где сегодня опубликован документ о разрешении сбора валежника.

Полный абзац

Еще я прочел о том, что ведущий итальянский производитель авиакресел разработал для самолетов дизайн стоячих мест. Работа над проектом велась почти 8 лет. Разработка позволит увеличить вместимость самолетов на 20 %. С учетом того, что наша страна пользуется по большей части зарубежным авиапромом, допускаю, что скоро и нам придется летать стоя. Вот только интересно, цена на те же 20 % снизится, или на те же 20 % повысится?

Также в номере

А еще пишут о том, что количество долларовых миллиардеров в России выросло – с 96 до 106. И где взяли миллиарды новые участники списка богатеев, не говорится. Но, судя по тому, что не сидят – заработали. Возглавляет список (уже в третий раз) металлург – владелец металлургического комбината – Владимир Лисин. У него больше 19 миллиардов долларов. По большому счету, он не металлург, а кузнец – кует деньги.

Сегодня в «РГ» еще много материалов, о которых я хотел бы рассказать, но другие газеты уже недовольно посматривают в мою сторону.

Очень интересно

Давайте посмотрим, что в «Амурской правде». Здесь я бы обратил ваше внимание на материал Анны Дёровой о том, как в отдаленных малонаселенных селах обустраивают быт детей-дошколят и младшеклассников. Проблема серьезная. Можно ли ее решить? Прочитав публикацию «Английский онлайн и детсад на колесах», вздохнул и перешел к другому материалу.

Также в номере

В другом материале, написанном Ириной Ворошиловой, рассказывается о том, что в городах и отдельных селах Приамурья переходят на электронные медицинские карты. По планам российского правительства, на такой вид обслуживания к 2020 году должно перейти 60 % всех лечебных учреждений страны. Я, правда, признаться, не понял, почему определен 2020 год и 60 %. Подумали бы, когда все лечебные учреждения перейдут на электронку стопроцентно… Или бы подсчитали, на сколько процентов смогут обеспечить электроникой больницы и поликлиники к 2024 году… И пока вы думаете, почему я назвал 2024 год, я раскрываю «Комсомольскую правду».

Не пропусти

«Комсомольская правда» детально разбирается в башкирском ЧП – там в одной из школ подросток напал с ножом на одноклассников и поджег кабинет. Еще рассказывается о том, кто придумал название контрразведки «Смерш» – эта спецслужба была создана 75 лет назад в преддверии Курской битвы. В материале приведены очень интересные факты.

А еще «Комсомолка» задается вопросом – ждать ли повышения пенсионного возраста уже в этом году. Лично я ответ уже знаю, а вы найдете его на 10-й странице издания.

И маленький анонс: в понедельник сделаю большой обзор «КП», в котором вы услышите та-акое…

На посошок

На дорожку – «Российская газета-Неделя», где рассказывается о том, что петербургскими учеными придуман напиток, снижающий тягу к алкоголю. Хлопнул такого рюмку – и сидишь за столом, портишь настроение всем, кто пьет другие напитки. А самому уже все – не хочется. Вскоре команда приступит к тестированию. Первую партию продукта ученые планируют выпустить в течение 2018 года

Авторы изобретения конкретно не называются, и, думаю, не случайно: водочные короли за это изобретение голову оторвут – вы согласны?