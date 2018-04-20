В Амурской области запустили реалити-шоу о жизни дальневосточного аиста

Пара дальневосточных аистов 19 апреля заселила гнездо, оснащенное онлайн-камерой. Ее установили специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» и АмурСоЭС в начале апреля в одном из гнезд возле села Тамбовка Амурской области. Проект реализован в рамках сотрудничества WWF России с Банком HSBC.

Благодаря этому новшеству, в Год дальневосточного аиста, объявленного WWF России и Амурской коалицией общественных организаций, впервые появилась возможность прикоснуться в онлайн-режиме к «личной жизни» большой редкой птицы. Дальневосточный аист от своего европейского собрата отличается скрытным характером, предпочитает строить гнездо вдали от человеческих глаз, поэтому раньше такие наблюдения были невозможны.

«С помощью онлайн-камеры экологи смогут получить очень ценные научные данные за весь гнездовой период дальневосточного аиста: изучить поведение птиц в гнезде, как они насиживают яйца, чем кормят и как заботятся о птенцах, а также многие другие, ранее скрытые от нас, сведения о семье пернатых. Конечно, свои наблюдения за парой могут вести все любители птиц, ведь теперь аисты у нас на виду», – комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Барма.

Как сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы, камера установлена в гнезде на высоте 20 метров, расположенном на ЛЭП рядом с селом Тамбовка. Этому гнезду уже около 5 лет. Помощь в установке устройства специалистам Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» оказали сотрудники ПАО «ФСК ЕЭС», которые в Год дальневосточного аиста вместе с РГО и WWF России реализуют проект «Спасем дальневосточного аиста вместе».

Сейчас аисты ремонтируют гнездо, скоро начнут откладывать и насиживать яйца. Подсмотреть за семьей дальневосточных аистов можно на информационном портале Амурского экорегиона АмурИнфоЦентр.

«Эта камера является пробной. Устанавливая ее, мы, в первую очередь, хотели отработать технические решения и, если честно, сомневались в том, что у нас все получится. Кроме технических деталей, честно скажу, нас беспокоило, заселят ли вообще это гнездо аисты, не почувствуют ли они какого-то подвоха. И мы рады, что все удалось. В следующем году мы планируем поставить еще одну камеру на гнездо, расположенное на дереве, чтобы понять, есть ли какие-либо существенные поведенческие особенности у птиц, гнездящихся на разных типах опор», – комментирует директор Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС», охотовед Юрий Гафаров.

Камера работает на автономном энергообеспечении с использованием солнечной батареи. Устройство для передачи информации сложное и помимо самой камеры и солнечной батареи состоит из аккумулятора, контроллера заряда, инвертора для преобразования электроэнергии, антенны для передачи интернет-связи и роутера. Как показали первые наблюдения, аистов это не беспокоит, птицы занимаются своими хлопотами.

С 2007 года ФСК ЕЭС разрабатывает и реализует мероприятия по защите пернатых и снижению аварийности из-за воздействия птиц. Начиная с 2013 года, действует соглашение о взаимодействии между ПАО «ФСК ЕЭС» и Всемирным Фондом дикой природы WWF России. Документ направлен на защиту редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу, от гибели при контактах с линиями электропередачи, проходящими по орнитологически значимым природным территориям. В частности, в 2017 году в рамках Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО специалистами WWF Россия выполнено системное исследование проблематики защиты дальневосточного аиста при взаимодействии с электросетевой инфраструктурой.