План озеленения газонов утвержден в Белогорске

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Ревизию газонов, которые необходимо озеленить в сезоне 2018 года, провели в Белогорске по поручению главы города Станислава Мелюкова. В перечне более 40 участков, расположенных в разных микрорайонах города.

В управлении ЖКХ отметили, что поставлена задача не только выполнить плановое озеленение имеющихся газонов, но и новых, которые появились при выполнении капремонта дорожной сети в 2017 году.

«К подготовке городских газонов уже приступаем, – говорит руководитель предприятия по благоустройству Белогорска Любовь Гаевая. – Объем работы предстоит не малый. Улицы Ленина, Скорикова, Ударная, Партизанская, Кирова, Северная, Красноармейская, Серышева, Садовая, Гагарина, Набережная, Луценко, Гастелло, пер Косой, Зейский, улица Южная: перечислять можно долго. Сейчас выравниваем грунт. Вскоре начнем подсыпку участков плодородной почвой для засевания газонной травой. В наличии уже 60 килограммов семян. Всего потребуется около 100 килограммовг семян газонной травы.

Готовятся к летнему сезону и цветники. В текущем году улицы Белогорска украсят около 100 тысяч цветов. Рассаду высадят в цветники и клумбы, площадью 2,5 тысячи квадратных метров.