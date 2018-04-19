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В Благовещенске машина снесла теплотрассу – горячая вода льется на дорогу

В Благовещенске машина снесла теплотрассу – горячая вода льется на дорогу

Вечером 19 апреля в Благовещенске произошла авария на коммуникациях ТЭЦ. В районе улиц Промышленной и Студенческой крупногабаритная машина сбила проходящую над дорогой теплотрассу. Из трубы на дорогу полилась горячая вода.

В единой диспетчерской службе подтвердили факт аварии и сообщили, что поврежденные коммуникации находятся в ведении Благовещенской ТЭЦ.

В пресс-службе ТЭЦ пояснили, что авария произошла в 19:40. Повреждена труба не ТЭЦ, а ведомственная, которая питает территорию предприятия. После аварии ее временно перекрыли. Поврежденная труба не питает жилые дома. Соответственно никаких отключений в квартирах благовещенцев не было.

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#ЖКХ #происшествия

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