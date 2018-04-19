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19апреля
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В тушении природных пожаров в Приамурье задействованы почти 900 человек

В тушении природных пожаров в Приамурье задействованы почти 900 человек
Фото: ria.ru

Почти 900 человек тушат природные пожары в Амурской области, привлечены даже сотрудники спасательного центра из Хабаровска. В борьбе с огнем участвуют 166 единиц техники, включая пять воздушных судов: два вертолета и три самолета.

Работа всех служб Приамурья направлена на защиту населенных пунктов от пожаров. В круглосуточном режиме ведется мониторинг обстановки, анализируются данные по термическим аномалиям.

Всего на тушении пожаров задействованы 892 человека: специалисты парашютно-пожарной и десантно-пожарной служб, федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана», летчики-наблюдатели, лесная охрана, государственная противопожарная служба, служба спасения, арендаторы, привлеченное население, а также огнеборцы амурского спасательного центра Хабаровска.

«Ситуация в области серьезная. К нам на помощь пришли соседи. Так, буквально сегодня в область прибыл самолет-амфибия из Хабаровска для тушения пожаров. Местные власти должны и делают все, что в их силах и даже больше, чтобы справиться с ЧС. Я же хочу обратиться к амурчанам: тем, кто вызывается добровольцами на тушение, – огромное спасибо. Остальным – помните об ответственности, чтобы ни в коем случае не стать причиной очередного возгорания. Вместе мы справимся!» – подчеркнул губернатор.

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 30 природных пожаров. 10 из них (на площади 4 810 гектаров) уже ликвидированы, три (общей площадью 16 756 гектаров) в Шимановском, Сковородинском и Зейском районах локализованы. На территории Амурской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, а в Благовещенске – режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#пожары #природа #происшествия

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