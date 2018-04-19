Активисты ОНФ Благовещенска увидели, как теплую остановку превратили в туалет

В Благовещенске представители ОНФ вместе с городскими властями провели рейд по остановкам общественного транспорта. Проверяющие осматривали остановки и опрашивали людей – есть ли у горожан какие-то нарекания.

Есть в Благовещенске остановки, которые можно опознать только по приходящему автобусу или стоящей лавочке. Автокарман отсутствует, а разметки уже не видно. Такие остановки были и среди тех, которые проверяли активисты ОНФ. Они не просто осматривали пункты, но и беседовали с людьми, которые ждали автобусы. Пассажирам общественного транспорта было на что пожаловаться.

«Хотелось, чтобы от дождя было закрыто, чтобы люди не промокали», – выразила пожелание женщина.

«Да в принципе, это даже остановкой не назовешь. Хочется, чтобы асфальт был нормальным, сиденья чтобы были удобные, и ограждение какое-то от ветра», – добавил еще один горожанин.

Всего в Благовещенске больше 80 автобусных остановок. Все они должны соответствовать техническому регламенту. Проверяющие оценивали остановки по 10 основным критериям, среди которых безопасность, удобство в виде павильонов, защита от погодных условий, наличие скамеек, урн, безопасность подъезда, посадки и высадки пассажиров. Нарушения в итоге выявили разные. Например, на одной остановке в микрорайоне павильон превратили в общественный туалет и похитили отопители.

«Самое главное, люди, стоящие на остановке, видят, что здесь происходят противоправные действия и даже не пытаются позвонить в полицию, вызвать наряд, чтобы предотвратить это. Это, конечно, говорит о том, как наши люди относятся к имуществу, которое сделано для них», – рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Подобные проверки проведут в Тынде и Свободном на основании жалоб местных жителей.

«Региональное отделение, хотя и не работает напрямую с обращениями граждан, но все-таки мы ведем работу с гражданами нашего города. У нас есть большое сообщество экспертов, которые обращают внимание где, в каких районах есть жалобы и нарекания со стороны жителей», – добавил член регионального состава ОНФ Амурской области Максим Лубинский.

Кстати, сами проверяющие смогли оценить городские остановки только как сторонние наблюдатели, так как передвигались они не на автобусах, а на специально предоставленном транспорте. После мониторинга представители ОНФ отправят отчет в федеральный центр, а городские власти возьмут на заметку, какие остановочные пункты необходимо отремонтировать.