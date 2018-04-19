В благовещенском микрорайоне рядом с детской площадкой горит трава

В четверг, 19 апреля, благовещенцы заметили большой пал травы в городе. На фотографиях видно горящую траву в районе улицы Мухина и Игнатьевского шоссе. Совсем рядом находятся жилые дома и площадка, на которой играют дети.

В областном управлении МЧС подтвердили факт появления пала в этом районе. Он уже потушен, время ликвидации – 19:20. На тушении пала работали одна единица техники и четыре человека. О пострадавших не сообщается.

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Василий Кленин