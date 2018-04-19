Старейший в Благовещенске памятник Ленину отмыли ко дню рождения вождя

В Благовещенске отмыли памятник Ленину, установленный возле Центра эстетического воспитания. Монумент возвели 93 года назад, и, по традиции, его приводят в порядок накануне дня рождения вождя пролетариата.

Душ для памятника Ленину состоялся накануне памятной даты. 22 апреля исполнится 148 лет со дня рождения Владимира Ильича. Ежегодно этот памятник, как и многие другие, страдает не только от пыли и грязи, но и от птиц. Задача – не просто отмыть вождя, но и защитить от повреждений. Поэтому средства для очистки скульптуры выбирают очень аккуратно.

«Мы используем чистящие средства, которые разрешены для применения как раз на памятниках истории, культуры. Они не нарушают защитный слой и способствуют долговечному его сохранению. Воды уходит ориентировочно 150-200 литров», – рассказал заместитель директора Центра по сохранению историко-культурного наследия Денис Лебенюк.

Этот бронзовый памятник Владимиру Ильичу поставили в Благовещенске еще в 1925 году по решению Благовещенского совета. Автор работы – советский скульптор Василий Козлов. Особой оригинальностью отличается пьедестал, выложенный из камня. Что примечательно, памятник полностью соответствует параметрам и реальному росту Владимира Ленина – 1 метр 65 сантиметров.

«У нас уже стало традицией, что ежегодно центр по сохранению историко-культурного наследия проводит помывку данного памятника Владимиру Ильичу Ленину, так как он находится у них на балансе, это объект культурного наследия федерального значения. Напомню, что это один из первых памятников в стране. Считается, что он третий. В 1925 году он был сооружен, в первую годовщину со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Пока мы не планируем помывку других памятников», – рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Сквер у ЦЭВа и памятник Ленину – любимое место молодоженов. 22 апреля, в день рождения Ильича, к отмытому монументу традиционно принесут цветы.