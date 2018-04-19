Опекун: в Февральске в нарушение закона не дают квартиру сироте

Фото: kyiv.sfs.gov.ua

В Февральске сирота не может получить положенное по закону жилье. В редакцию Амур.инфо обратилась женщина, оформившая над девочкой опеку, когда ей был год. Женщина возмущенно рассказала, что, пока сирота ждет положенные квадраты, местному чиновнику купили двухкомнатную квартиру.

Татьяне в августе исполнится 21 год, а положенные по закону квадраты она ждет с 18 лет. Об этом рассказала жительница Февральска Тамара Кулик. Женщина оформила над девочкой опеку, когда той был всего год. Потому что маму Татьяны – родную племянницу Тамары Прокопьевны – убили.

Когда девочке было 6 лет, ее как сироту поставили в очередь на государственное жилье. Но с наступлением совершеннолетия, квартиру ей так и не предоставили. По закону, заниматься этим должны были районные власти.

«Когда подошла ее очередь на получение жилья, она еще училась. Ей сказали: вам же есть где жить, окончите колледж и получите жилье. Колледж она окончила, жилье не дали. Сказали: вы 115-я на очереди. Мы подали в суд. Первый суд мы выиграли. Исполнилось 18 лет, и администрация обязана предоставить жилье – так написано в судебном решении. Администрация подала на пересуд, но решение суда осталось неизменным», – рассказала опекун Татьяны Тамар Кулик.

Больше всего женщину, по ее словам, возмутило то, что недавно чиновнику сельской администрации купили двухкомнатную квартиру.

«Я пошла в понедельник в сельскую администрацию и разговорилась с одной женщиной. И она говорит, что купили нашему замглавы квартиру, что он вроде живет на съемной квартире и нуждается в жилье. И хотя у него же в Экимчане есть квартира, ему здесь купили двухкомнатную. Меня здесь все возмущает: и то, что не дают то, что положено по закону, и то, что для них закон можно объехать на кривой кобыле. Денег сироте нет, а чиновнику, пожалуйста, купили», – сказала возмущенная женщина.

Глава Февральска по телефону пояснил, что жилье чиновнику не покупалось, а было оформлено как служебное после того, как живший там по договору соцнайма житель накопил за квартиру большой долг. На сайте госзакупок за последнее время действительно нет подобных аукционов. По словам главы Февральска, покупкой и распределением жилья для сирот занимается администрация Селемджинского района.

В районной администрации сообщили, что ранее купить жилье Татьяне не могли из-за отсутствия средств. Но в ближайшее время девушка будет обеспечена квартирой.

«До этого денег на исполнение решения суда не было. Есть вся переписка с судом по поводу отложения исполнения его решения и с министерством соцзащиты. Только в этом году примерно в феврале деньги поступили. Поэтому сейчас уже второй раз объявлен аукцион, потому что, когда в первый раз его объявили, там был неверно указан метод обоснования и определения начальной максимальной цены контракта. Это было нарушением 44 федерального закона, поэтому аукцион 28 марта отменили. Сегодня, 19 апреля, еще раз повторно объявили этот аукцион. Он отыграется, и она получит жилье», – рассказал Сергей Капшук, глава Селемджинского района.

Согласно аукционной документации, за 947 тысяч 100 рублей в Февральске должна быть куплена квартира не менее 33 квадратных метров. Деньги на это выделил областной бюджет.

Как сообщили в минсоцзащиты Амурской области, в 2018 году в области выделены средства на обеспечение квартирами 97 сирот. Из них в Селемджинском районе на сегодняшний день деньги будут на покупку одной квартиры. Судя по всему, это и есть будущая квартира Татьяны.