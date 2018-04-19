Забор раздора появился между домами на Игнатьевском шоссе в Благовещенске

В микрорайоне жители поссорились из-за забора, который разделил и дворовые территории, и людей на два лагеря. Одни считают, что забор спасает их от соседей, которые мусорили и выгуливали собак в их дворе. Другие обвиняют соседей в том, что они перекрыли въезд спецмашинам.

Теперь некоторые местные жители проходят в соседний двор, перелезая через забор. Осенью между двумя домами на Игнатьевском шоссе встал забор, хотя до этого жители соседствовали без преград шесть лет.

«Неудобно, с ребёнком не пройти на площадку. У нас гараж за этим домом, нам тоже некомфортно. Представляете, как обходить», – высказалась жительница дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/2, Ольга Гудинова.

«Во-первых, детей в садик там водят. И вот представляете, двоих детей водим, обходя той стороной. Поэтому, не знаю, я недовольна», – добавила другая жительница дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/2, Ольга Политова.

Хозяева забора – жильцы дома № 12/3 – объяснили, почему возвели стену. Говорят, несколько лет пытались договориться с соседями по двору, чтобы те не выбрасывали мусор в их контейнеры и не выгуливали собак в чужом дворе. Но в итоге на общем собрании проголосовали за то, чтобы отгородиться. К тому же жильцы уверяют, что проход в детский сад они не перекрывали.

«Вход в детский сад находится с другой стороны, то есть забор надо обойти лишние 150 метров всего. У нас раньше постоянно мусор во дворе был. Жители соседнего дома выносили мусор к нам. У нас дом большой, и всего шесть контейнеров. Весь мусор постоянно разлетался. Плюс они ставили машины на нашей парковке, хотя парковочных мест и нашим жителям не хватает. Также жители соседнего дома выгуливали собак на нашей территории», – рассказала жительница дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/3, Татьяна Васюховская.

Другой вопрос, который волнует жителей многоэтажки № 12/2, смогут ли в случае ЧП подъехать к дому машины скорой помощи и пожарные. Их соседи в ответ говорят: проезд спецмашинам не загораживали. Ведь раньше на месте нынешнего забора стояли леерные ограждения. Но все же жители дома, оставшегося за забором, обратились с жалобой в мэрию. Городские власти сейчас разбираются в ситуации.

«Законом не запрещено огораживать территорию многоквартирных жилых домов, но при соблюдении некоторых условий. Первое – должно быть решение собрания жильцов, то есть всех собственников, и второе – обязательное соблюдение пожарных норм, чтобы была возможность проезда пожарных автомобилей», – прокомментировал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска Алексей Раханский.