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19апреля
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Забор раздора появился между домами на Игнатьевском шоссе в Благовещенске

Забор раздора появился между домами на Игнатьевском шоссе в Благовещенске

В микрорайоне жители поссорились из-за забора, который разделил и дворовые территории, и людей на два лагеря. Одни считают, что забор спасает их от соседей, которые мусорили и выгуливали собак в их дворе. Другие обвиняют соседей в том, что они перекрыли въезд спецмашинам.

Теперь некоторые местные жители проходят в соседний двор, перелезая через забор. Осенью между двумя домами на Игнатьевском шоссе встал забор, хотя до этого жители соседствовали без преград шесть лет.

«Неудобно, с ребёнком не пройти на площадку. У нас гараж за этим домом, нам тоже некомфортно. Представляете, как обходить», – высказалась жительница дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/2, Ольга Гудинова.

«Во-первых, детей в садик там водят. И вот представляете, двоих детей водим, обходя той стороной. Поэтому, не знаю, я недовольна», – добавила другая жительница дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/2, Ольга Политова.

Хозяева забора – жильцы дома № 12/3 – объяснили, почему возвели стену. Говорят, несколько лет пытались договориться с соседями по двору, чтобы те не выбрасывали мусор в их контейнеры и не выгуливали собак в чужом дворе. Но в итоге на общем собрании проголосовали за то, чтобы отгородиться. К тому же жильцы уверяют, что проход в детский сад они не перекрывали.

«Вход в детский сад находится с другой стороны, то есть забор надо обойти лишние 150 метров всего. У нас раньше постоянно мусор во дворе был. Жители соседнего дома выносили мусор к нам. У нас дом большой, и всего шесть контейнеров. Весь мусор постоянно разлетался. Плюс они ставили машины на нашей парковке, хотя парковочных мест и нашим жителям не хватает. Также жители соседнего дома выгуливали собак на нашей территории», – рассказала жительница дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/3, Татьяна Васюховская.

Другой вопрос, который волнует жителей многоэтажки № 12/2, смогут ли в случае ЧП подъехать к дому машины скорой помощи и пожарные. Их соседи в ответ говорят: проезд спецмашинам не загораживали. Ведь раньше на месте нынешнего забора стояли леерные ограждения. Но все же жители дома, оставшегося за забором, обратились с жалобой в мэрию. Городские власти сейчас разбираются в ситуации.

«Законом не запрещено огораживать территорию многоквартирных жилых домов, но при соблюдении некоторых условий. Первое – должно быть решение собрания жильцов, то есть всех собственников, и второе – обязательное соблюдение пожарных норм, чтобы была возможность проезда пожарных автомобилей», – прокомментировал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска Алексей Раханский.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Никогда еще технические средства не решали морально-нравственных задач, в результате вражда только будет обостряться, а забор и прочие сооружения успешно и тайно ломаться, ведь люди всегда остаются людьми.

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    Люди сволочи и за забором насрут. Убирать надо за собаками. Тогда и новостей не будет про заборы и травлю. Достали со своими псинами.

  • Циля

    Циля
    1 час назад

    Интересная позиция жителей дома 12/3. Поставили забор, сделали дверь и ключи только у них. То есть они каждый день проходят через двор дома 12/2,а жителей 12/2 на свою территорию не пускают. Ставьте глухой забор и ходите теперь тоже в обход двора 12/2.

  • шарон стоун

    шарон стоун
    49 минут назад

    Вот вот. Они теперь через территорию 12/2 в магазины ходят, на остановку. То есть они себе оставили право хождения по чужой территории, а другим предложили 150 метров. Глухой забор и никаких хождений по территории двора 12/2. В 12/3 пара м...ков решило поставить этот забор, многим жителям это тоже не комильфо, дети без магнитных ключей тоже пройти домой не могут, поэтому приходится и им через забор перелазить всегда. Что-то журналисты это не озвучили, тщательно в вопросе разобрались. То есть теперь жители 12/3 выгуливают собак и выбрасывают мусор на территории дома 12/2 мимоходом идя на остановку, открывая ключиками калиточку. Лучше пусть огородят полностью весь свой дом глухим забором и живут автономно, не заходя на чужие территории.

  • Елена2

    Елена2
    43 минуты назад

    Собаки уже весь город заср .. ли , ходить невозможно , люди вообще обнаглели , вышел из подъезда и тут сразу же его собака справляет нужду , в зоомагазинах продаются пакеты и совки специально для этих нужд , ну неужели нельзя убрать за своей собакой. Свиньи

  • ЧхуЧхе

    ЧхуЧхе
    24 минуты назад

    Циля

    Интересная позиция жителей дома 12/3. Поставили забор, сделали дверь и ключи только у них. То есть они каждый день проходят через двор дома 12/2,а жителей 12/2 на свою территорию не пускают. Ставьте глухой забор и ходите теперь тоже в обход двора 12/2.



    Поддерживаю - я с детьми в гараж вокруг хожу, минуя их двор, а они со своими детьми на остановку или ещё кудато через наш спокойно ходят. Хотите отделятся - заваривайте свою калитку наглухо, и тоже в обход нашего двора ходите, умники.

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