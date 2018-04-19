В Амурской области началась подготовка к купальному сезону

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В правительстве Амурской области обсудили обеспечение безопасности людей на водных объектах области в 2018 году. Запланированы мероприятия по обследованию водоемов и очистке дна, взятие проб воды и другие действия.

В 2017 году в Приамурье на воде погибли 34 человека. Шесть из них – дети. 14 человек из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в Белогорске – пять человек, из них – два ребенка в возрасте 11 лет. Основными причинами, повлекшими гибель людей, являются: купание в необследованных водолазами местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил поведения на воде, отдых на воде на несанкционированных для купания местах.

В своем докладе исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев отметил, что на территории Приамурья в 2017 году главы муниципальных образований официально зарегистрировали два пляжа – в Свободном и в Константиновском районе – и 58 мест массового отдыха людей на водных объектах. Не определены места массового отдыха в девяти муниципальных образованиях. В четырех из них в прошлом году зафиксирована гибель людей. По два человека погибли в Шимановске и Свободненском районе, по одному человеку – в Архаринском и Тындинском районах.

Чтобы не допустить гибели людей, комиссия постановила усилить взаимодействие всех заинтересованных министерств, ведомств и иных организаций по обеспечению безопасности людей на воде. Необходимо организовать регулярные рейды и патрулирования в местах массового отдыха и купания людей, проводить в пришкольных и загородных лагерях занятия с детьми по правилам поведения на воде.

До 1 июня в регионе должны обустроить места массового отдыха на водных объектах и провести лабораторные исследования воды. Все места массового отдыха, вне зависимости от того, являются они официальными или нет, возьмут на учет.

До 11 мая должны быть поданы заявки на водолазное обследование и очистку дна. На сегодняшний день подана лишь одна заявка – на водоем оздоровительного лагеря имени Гайдара в селе Паруновка Серышевского района. Ежегодные обследования водоемов проводят спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ.

Для осуществления контроля безопасности населения на воде в текущем году задействованы 144 спасателя, 37 плавсредств, 23 водолаза-спасателя поисково-спасательных формирований Амурской области, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.