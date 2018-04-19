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сегодня, 17:57 15

В Благовещенске спортсмен-самбист убил сожительницу 46-ю ударами рук и ног

В Благовещенске спортсмен-самбист убил сожительницу 46-ю ударами рук и ног
Фото: brigantia.pt

31-летний житель Благовещенска в нетрезвом виде поссорился с сожительницей и стал ее избивать. Он нанес женщине не менее 46 ударов руками и ногами, от чего та скончалась на месте. В среду, 18 апреля, Благовещенский городской суд вынес мужчине приговор.

Как было установлено в суде, вечером 8 августа 2017 года мужчина, имеющий первый разряд по самбо, находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире у него произошел конфликт с сожительницей 1972 года рождения. В ходе ссоры мужчина нанес ей не менее 46 ударов по телу и в голову. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. И назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    Самбист после бутылки превратился в кухонного каратиста....

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Таким только пожизненное надо давать или смертную казнь,забить насмерть женщину.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Недоумок.

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    У меня одной такое мнение, что в нашем городе весь спорт связан с бойцовскими видами? Это навязывается местным телевидением почти не бывает новостей без показа очередного мордобоя, приемов борьбы и т.п. У нас нет волейбола, легкой атлетики, бадминтона, плавания? Почему об этих видах спорта почти ничего не известно. Я даже не знаю, куда пойти, чтоб записать ребенка на фехтование, к примеру. Зато "кукушкин-кай" в каждом районе города и маленькие дети в бойцовских стойках.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Тундра

    У меня одной такое мнение, что в нашем городе весь спорт связан с бойцовскими видами? Это навязывается местным телевидением почти не бывает новостей без показа очередного мордобоя, приемов борьбы и т.п. У нас нет волейбола, легкой атлетики, бадминтона, плавания? Почему об этих видах спорта почти ничего не известно. Я даже не знаю, куда пойти, чтоб записать ребенка на фехтование, к примеру. Зато "кукушкин-кай" в каждом районе города и маленькие дети в бойцовских стойках.



    на все воля божья

  • full

    full
    2 часа назад

    Тундра

    У меня одной такое мнение, что в нашем городе весь спорт связан с бойцовскими видами? Это навязывается местным телевидением почти не бывает новостей без показа очередного мордобоя, приемов борьбы и т.п. У нас нет волейбола, легкой атлетики, бадминтона, плавания? Почему об этих видах спорта почти ничего не известно. Я даже не знаю, куда пойти, чтоб записать ребенка на фехтование, к примеру. Зато "кукушкин-кай" в каждом районе города и маленькие дети в бойцовских стойках.



    Ехал пару раз с фехтовальщиками в поезде.... Они были из Владивостока, Красноярска и Новосибирска. Про благовещенских коллег по спорту они ничего не слыхали...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    А кто считал удары? Откуда известно что 46?

  • Евгений85

    Евгений85
    1 час назад

    петуш

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    Тундра

    У меня одной такое мнение, что в нашем городе весь спорт связан с бойцовскими видами? Это навязывается местным телевидением почти не бывает новостей без показа очередного мордобоя, приемов борьбы и т.п. У нас нет волейбола, легкой атлетики, бадминтона, плавания? Почему об этих видах спорта почти ничего не известно. Я даже не знаю, куда пойти, чтоб записать ребенка на фехтование, к примеру. Зато "кукушкин-кай" в каждом районе города и маленькие дети в бойцовских стойках.



    не одежда красит человека, а человек одежду. слыхали?

    вот то же самое, только про спорт.

    и церквей много. а вот бассейна всего два. да.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Здравомыслящая

    А кто считал удары? Откуда известно что 46?



    судмедэксперт. не?

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    1 час назад



    Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего



    серьёзно? по неосторожности - это когда с одного удара, а потом смерть наступила в результате падения на асфальт, виском об угол и т.п

    46 ударов это, бл*дь, по неосторожности?

  • ay

    ay
    1 час назад

    full

    Тундра

    У меня одной такое мнение, что в нашем городе весь спорт связан с бойцовскими видами? Это навязывается местным телевидением почти не бывает новостей без показа очередного мордобоя, приемов борьбы и т.п. У нас нет волейбола, легкой атлетики, бадминтона, плавания? Почему об этих видах спорта почти ничего не известно. Я даже не знаю, куда пойти, чтоб записать ребенка на фехтование, к примеру. Зато "кукушкин-кай" в каждом районе города и маленькие дети в бойцовских стойках.



    Ехал пару раз с фехтовальщиками в поезде.... Они были из Владивостока, Красноярска и Новосибирска. Про благовещенских коллег по спорту они ничего не слыхали...



    Где-то вдалеке грустит Алишер Бурханович... и ждёт когда лучший хоккеист-губернатор напишет слёзное письмо: "Милый дедушка, забери меня обратно помоги построить школу им. Д'Артаньяна. Амурскэ область спортивнэ!"

  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Почему не написать "пьяный урод убил женщину"? Зачем привязывать к спорту? Он что, действующий спортсмен, продолжающий выступать на соревнованиях? Сомневаюсь. Да и первый спортивный разряд говорит о том, что особо серьёзных достижений у него нет. Чемпионат ДФО точно не выигрывал.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    47 минут назад

    По смыслу статьи:самбо-пьянь и очень плохо/Так керлинг и гомосеки приоритет что ли?! Так кого растить будем?

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    21 минута назад

    Это еще что! Боксеры с одного удара убивать умеют.

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