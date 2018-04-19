В Благовещенске спортсмен-самбист убил сожительницу 46-ю ударами рук и ног

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31-летний житель Благовещенска в нетрезвом виде поссорился с сожительницей и стал ее избивать. Он нанес женщине не менее 46 ударов руками и ногами, от чего та скончалась на месте. В среду, 18 апреля, Благовещенский городской суд вынес мужчине приговор.

Как было установлено в суде, вечером 8 августа 2017 года мужчина, имеющий первый разряд по самбо, находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире у него произошел конфликт с сожительницей 1972 года рождения. В ходе ссоры мужчина нанес ей не менее 46 ударов по телу и в голову. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. И назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.