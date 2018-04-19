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19апреля
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сегодня, 17:55 0

В Таиланде бычья акула укусила туриста

В Таиланде бычья акула укусила туриста
Фото: holaplaya.com

В Таиланде закрыли для купания популярный у туристов пляж Сай Ной в курортной местности у города Хуа Хин, в 200 километрах южнее Бангкока на 20 дней в связи с нападением акулы на человека. Об этом заявил губернатор провинции Прачуап Кирикхан, Пханлоп Сингхасени.

Как пишет РИА Новости, власти провинции должны принять необходимые меры, чтобы обезопасить туристов от акул, заявил губернатор. По его словам, провинциальная администрация вместе с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организует установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.

От нападения акулы пострадал турист из Норвегии. Это произошло в море у пляжа Сай Ной в прошлое воскресенье. Мужчина получил травмы ноги – его укусила бычья акула длиной около метра.

По требованию туриста, врачи и биологи Департамента морских и береговых ресурсов провели экспертизу его травм и пришли к выводу, что турист подвергся нападению акулы. Это не травмы от удара об острые скалы, как пыталась представить в течение трех дней публике и правительству местная администрация.

В Таиланде несколько случаев нападений молодых бычьих акул произошли в течение последних двух лет, в том числе в открытом море в районе островов Пхукет и Самуи. В каждом случае укусам подвергались именно пловцы. Биологи Департамента морских и береговых ресурсов объясняют необычное поведение акул тем, что молодой хищник иногда может принять ногу пловца за мелкое морское животное и начать на него охотиться.

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#животные #происшествия

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