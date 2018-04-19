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Губернатор Приамурья попросил президента помочь с финансированием нового моста через Зею

Губернатор Приамурья попросил президента помочь с финансированием нового моста через Зею

Губернатор Амурской области попросил президента помочь со строительством нового автодорожного моста через Зею. В обращении на имя главы государства звучит просьба поручить Минфину РФ предусмотреть финансирование строительства моста через Зею за счет федерального бюджета.

По новой оценке, в ценах реализации с 2019 по 2021 годы, строительство сооружения обойдется более чем в 19 миллиардов рублей. Строительство объекта только за счет средств областного бюджета невозможно, говорят в минтрансе.

В правительстве Амурской области прорабатывают вопрос строительства в рамках государственного частного партнерства. Но для этого сначала надо разработать так называемую финансовую модель, стоимость которой составляет от 50 до 100 миллионов рублей. С этой моделью можно будет участвовать в конкурсе Росавтодора и побороться за право получить на строительство 75 % федеральных средств. Остальные 25 % – это около 4,8 миллиарда – по условиям, должен предоставить инвестор.

Однако есть информация, что для окупаемости этого проекта, а значит, его инвестиционной привлекательности для потенциального инвестора проезд по мосту должен стать платным. По самым скромным подсчетам, – от 800 рублей. Кроме того, разработка финансовой модели и участие в конкурсе не является гарантией, что деньги из федерального центра точно будут. Чем больше средств инвесторов привлекается в проект, тем больше шансов у регионов на федеральное софинансирование.

В региональном правительстве сейчас предпринимают попытки, чтобы федеральное софинансирование было предусмотрено безо всяких условий, рассказали в региональном минтрансе. Мероприятия по строительству нового моста через Зею включены в государственную подпрограмму «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», но финансирование работ по объекту по ней пока не предусмотрено. Переломить ситуацию и пытаются региональные власти.

По первоначальным планам, еще при предыдущем губернаторе Олеге Кожемяко окончить строительство нового моста предполагалось в 2017 году. А говорить о нем начали задолго до этого – в 2007 году. Идею возвести вантовый мост в 2013 году поддержал первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который был с визитом в Приамурье. В 2014 году было получено положительное решение госэкспертизы проекта. Но из-за отсутствия финансирования мост до сих пор существует только в виде проекта и большого макета.

Как сообщало Амур.инфо, сооружение хотят построить в районе улицы Горького. За основу были взяты проекты мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Мост должен быть двухполосным, длиной 2 километра и шириной проезжей части 9 метров. С каждой стороны предусмотрены полутораметровые тротуары. Его проектная пропускная способность – более 10 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство сооружения призвано существенно снизить нагрузку на действующий мост, который был построен еще в начале 80-х годов. Неоднократно говорилось, что после строительства нового моста, действующий закроют на ремонт. Но без финансирования эти перспективы пока туманны.

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#губернатор #областная власть #строительство #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...спокойствие товарищи рожденные в СССР. нынешний мост был построен на 64 год советской власти...)))

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    держи карман шире

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    3 часа назад

    Всё таки на сколько рашка убога. При совке надо было построить мост, взяли и построили. Нашлись где-то и силы и средства. И мы до сих пор по этому мосту катаем. А тут капитализьм, "а давайте за проез по дороге деньги брать, и за проезд по мосту". Пусть сам мост окупает. Заплатили за ЖКУ, заплатили налоги, заплатили ещё за какой нибудь оброк, пора и за дороги с мостами платить)))

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    3 часа назад

    Реально, развалится этот мост, и что тогда казнокрады будут делать?))) Скажут "сорян пацаны, денег нет на новый"?

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...если чо,то мы ишо и по царскому мосту катаем...и он в лудшем состоянии чем .

    ...кстати,вы знаете как Авраменко сумел выбить этот проект?

  • Сэр

    Сэр
    3 часа назад

    10 000 автомобилей в сутки умножить на 800 рублей проезд = 8 000 000 рублей в день. 4.8 млрд разделить на 8 млн получается хотят окупить за 600 дней (меньше чем за 2 года). Это что за экономисты у них такие?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Всё .

    Попросил.

    Считай работу свою выполнил.

    А то что не ответили и денег не дали он то уже не виноват...

    Процедура соблюдена, фиг подкопаешься.

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...да ладна,еще не отказали...

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад



    По первоначальным планам, еще при предыдущем губернаторе Олеге Кожемяко окончить строительство нового моста предполагалось в 2017 году. А говорить о нем начали задолго до этого – в 2007 году. Идею возвести вантовый мост в 2013 году поддержал первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который был с визитом в Приамурье. В 2014 году было получено положительное решение госэкспертизы проекта. Но из-за отсутствия финансирования мост до сих пор существует только в виде проекта и большого макета.



    по планам уже должен быть построен мост, по факту построен большой макет моста кожемяко уже строит большие макеты в другом месте

    пиарились на мосте кожемяко с шуваловым, теперь и козлов на этой теме по пиарится, да и следующему губеру на этой теме можно будет пиарится, так и живём

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    полазник

    ...да ладна,еще не отказали...



    А по какому из вопросов заданному им наверх от него хоть раз не отмахнулись как от назойливой мухи?

    А он и не переживает.

    Ему в его никчемном шатком положении громко наверх спрашивать не положенно.

    Не затем его на трон амурский посадили.

    Вякнет против ветра с голоду помрёт никому не нужный.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    Сявчинский Например

    Всё таки на сколько рашка убога. При совке надо было построить мост, взяли и построили. Нашлись где-то и силы и средства. И мы до сих пор по этому мосту катаем. А тут капитализьм, "а давайте за проез по дороге деньги брать, и за проезд по мосту". Пусть сам мост окупает. Заплатили за ЖКУ, заплатили налоги, заплатили ещё за какой нибудь оброк, пора и за дороги с мостами платить)))



    с каждым годом всё больше платим и платим

    транспортный налог и акцизы на топливо которые кто то постоянно увеличивает, теперь ещё и за проезд по мосту хотят деньги брать, путиномика - уникальная штука

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Ну, так Бутафорский строй в стране в полном рассвете.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    троль здесь

    Сявчинский Например

    Всё таки на сколько рашка убога. При совке надо было построить мост, взяли и построили. Нашлись где-то и силы и средства. И мы до сих пор по этому мосту катаем. А тут капитализьм, "а давайте за проез по дороге деньги брать, и за проезд по мосту". Пусть сам мост окупает. Заплатили за ЖКУ, заплатили налоги, заплатили ещё за какой нибудь оброк, пора и за дороги с мостами платить)))



    с каждым годом всё больше платим и платим

    транспортный налог и акцизы на топливо которые кто то постоянно увеличивает, теперь ещё и за проезд по мосту хотят деньги брать, путиномика - уникальная штука



    А мы тогда с них с власти должны деньги брать за то что они с нас и с области налоги взимают.

    А то как то непонятно, мост строить на налоги , а потом те налоги окупить.

    Дурдом какой то.

    Не хотят давать на мост, тогда мы не должны хотеть платить налоги.

    Как то так понимаю.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...да ладна,еще не отказали...



    А по какому из вопросов заданному им наверх от него хоть раз не отмахнулись как от назойливой мухи?

    А он и не переживает.

    Ему в его никчемном шатком положении громко наверх спрашивать не положенно.

    Не затем его на трон амурский посадили.

    Вякнет против ветра с голоду помрёт никому не нужный.



    ...это из той же песни что и "дороги у нас все хреновые и никто ничего не делает".

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...да ладна,еще не отказали...



    А по какому из вопросов заданному им наверх от него хоть раз не отмахнулись как от назойливой мухи?

    А он и не переживает.

    Ему в его никчемном шатком положении громко наверх спрашивать не положенно.

    Не затем его на трон амурский посадили.

    Вякнет против ветра с голоду помрёт никому не нужный.



    ...это из той же песни что и "дороги у нас все хреновые и никто ничего не делает".



    Это всё та же песня, КАА никакой губернатор.

    Всё остальное не важно.

    Ты же раньше утверждал, дайте время он себя проявит.

    Ну дали...

    А что проявил?

    А ничего. И уже не проявит.

    Раскрылся во всей красе.

    ***

    Кстати, ты вчера про дороги вякнул, а конкретно не указал что и где сделали.

    Давай без лозунгов. Конкретику.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    У Чубайса не сме-е-еют просить. А почему? Потому, что деньги надо выкрасть для моста и это надо уметь, а тут только его профессионализм в законе. Но для законности нужна подпись или резолюция лично Путина. Вот к Путину и обращаются.

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...да ладна,еще не отказали...



    А по какому из вопросов заданному им наверх от него хоть раз не отмахнулись как от назойливой мухи?

    А он и не переживает.

    Ему в его никчемном шатком положении громко наверх спрашивать не положенно.

    Не затем его на трон амурский посадили.

    Вякнет против ветра с голоду помрёт никому не нужный.



    ...это из той же песни что и "дороги у нас все хреновые и никто ничего не делает".



    Это всё та же песня, КАА никакой губернатор.

    Всё остальное не важно.

    Ты же раньше утверждал, дайте время он себя проявит.

    Ну дали...

    А что проявил?

    А ничего. И уже не проявит.

    Раскрылся во всей красе.

    ***

    Кстати, ты вчера про дороги вякнул, а конкретно не указал что и где сделали.

    Давай без лозунгов. Конкретику.



    ...один тебе пример - переулок до спички. и это - вякаешь здесь ты,мистер инкогнитовый ударник коммунистического труда... а я говорю под своей фамилией.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    - Можно нам мост?

    - Нельзя!

    - Ну и ладно..

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    полазник



    ...один тебе пример - переулок до спички. и это - вякаешь здесь ты,мистер инкогнитовый ударник коммунистического труда... а я говорю под своей фамилией.



    Мне разницы нет под ником, ли под фамилией, лишь бы дело говорилось и делалось.

    А вот переулок метров в 200 на спичке это конечно же достижение для АО и губернаторский масштаб...

    Ну.

    А остальной город просто вусмерть убитый.

    Танковый биатлон можно проводить без дополнительной подготовки в любой части города.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Президенту наплевать на нашу область, сомневаюсь что он будет помогать с мостом.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...ты наверное по старчеству своему только и ездишь по убитым дорогам ибо боишься выехать туда где идет основной машинопоток...))) еще хочешь? зейская,чайковского,фрунзе....ты уж если лепишь,то лепи всю правду ,а не только ту что тебе выгодна.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Разовый проезд 800 рублей? Или что то не так понял...

    Если так то это сумасшествие...Как же быть с теми кто живет за рекой а работает в городе???

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...ты наверное по старчеству своему только и ездишь по убитым дорогам ибо боишься выехать туда где идет основной машинопоток...))) еще хочешь? зейская,чайковского,фрунзе....ты уж если лепишь,то лепи всю правду ,а не только ту что тебе выгодна.



    Ты и впрямь эти улицы достижением считаешь?

    Сам то давно там ездил?

    Проедь не ленись.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...часто езжу. и не только там.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...часто езжу. и не только там.



    Ну и?

    Зейская уже волной пошла.

    Не рановато ли?

    Чайковского самый свежий участок на спичке весь в провлах давно уже.

    Ты вообще то представляешь что такое НОРМАЛЬНЫЕ ДОРОГИ?

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ПитерскийРазовый проезд 800 рублей? Или что то не так понял... Если так то это сумасшествие...Как же быть с теми кто живет за рекой а работает в городе???


    ...очень часто исходящие предложения откровенно дебильны. не удивляйтесь. и помните что далеко не все они имеют законодательную оформленность.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...часто езжу. и не только там.



    Ну и?

    Зейская уже волной пошла.

    Не рановато ли?



    ...базаров нет - китайцы лучше строят. но ,зейская лучше чем ленина.)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    полазник

    ...часто езжу. и не только там.



    Ну и?

    Зейская уже волной пошла.

    Не рановато ли?



    ...базаров нет - китайцы лучше строят. но ,зейская лучше чем ленина.)))



    Логика относительности тут не прокатывает.

    Это чисто технические параметры.

    И либо они соблюдаются , либо нет.

    Отсюда и оценка.

    А то, что проселочная дорога где нибудь в полях ещё хуже чем дороги в Благовещенске тут не канеает.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...чо то мне кажется что ты мечтаешь в раю жить...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...чо то мне кажется что ты мечтаешь в раю жить...)))



    Соблюдение законов , ответственность должностных лиц, соблюдение технических нормативовов это рай?

    Как у тебя всё просто.

    Проповедовать не пробовал?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вот при СССР все проще было и народ самодоволный в критике .....да вы послушайте Крамарова.

    А нынче. С обидой и злостью критикуют. Люди не живут и откуда такое самодовольство.

  • Евгений85

    Евгений85
    1 час назад

    будем ездить, еще века не прошло

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...не...а на самом деле все просто - кроме тебя ,тебя никто в светлое настоящее не увезет.. проповедовать не пробовал. грешен.)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    полазник

    ...не...а на самом деле все просто - кроме тебя ,тебя никто в светлое настоящее не увезет.. проповедовать не пробовал. грешен.)))



    Так я то себя своей добросовестной и реальной работой и пару человек ещё вывезти в светлое будущее попробовать могу.

    Но при таких губернаторах с их свитой на плечах просто не вывожу.

    Они не то чтобы помочь не могут, они от бестолковости своей ещё помешать изо всех сил стараются.

  • полазник

    полазник
    59 минут назад

    ...ты свои частнособвинические интересы с общественными не путай...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    57 минут назад

    полазник

    ...ты свои частнособвинические интересы с общественными не путай...)))



    Так я не в бизнесе.

    Я наёмный в реальном секторе экономики.

    Не перепродажи , а чистейшее производство, даже очень инновационное и полезное обществу.

  • полазник

    полазник
    54 минуты назад

    ...это все относительно. вдруг твои продажи от производителя зависят от того что ты здесь напишешь...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    53 минуты назад

    полазник

    ...это все относительно. вдруг твои продажи от производителя зависят от того что ты здесь напишешь...)))



    Не тупи, фоты у тебя в личке уже месяц как лежат.

    Попробуй притянуть к своим домыслам.

  • полазник

    полазник
    49 минут назад

    ...какие домысла...при должном рвении можно и говно продать как конфету...( не обижайся. это теория продаж. продукция у тебя красивая...)

  • Myxira

    Myxira
    25 минут назад

    http://deita.ru/news/98413-cherez-reku-zeja-v-blagoveschenske-protjanetsja-vtoroj-most/

    Две полосы в каждую сторону - таким, скорее всего, будет движение по новому мосту. Его размеры - 20 метров в ширину, три с половиной километра в длину. Кроме моста, строить собираются и 13-километровую автодорогу - подъезд к Благовещенску. Объекты свяжут амурскую столицу и федеральную трассу Чита - Хабаровск.

  • Володя.А

    Володя.А
    19 минут назад

    А как же ФК "Амур"?

  • полазник

    полазник
    15 минут назад

    ....футбол в России ассоциируется с Аршавиным...)))

  • Володя.А

    Володя.А
    7 минут назад

    Пусть будет проблемой для губернатора Амурской области.

  • полазник

    полазник
    6 минут назад

    ...последней.

  • Братеев

    Братеев
    2 минуты назад

    не будет моста-инвесторов не найдут

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