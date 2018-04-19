Губернатор Приамурья попросил президента помочь с финансированием нового моста через Зею

Губернатор Амурской области попросил президента помочь со строительством нового автодорожного моста через Зею. В обращении на имя главы государства звучит просьба поручить Минфину РФ предусмотреть финансирование строительства моста через Зею за счет федерального бюджета.

По новой оценке, в ценах реализации с 2019 по 2021 годы, строительство сооружения обойдется более чем в 19 миллиардов рублей. Строительство объекта только за счет средств областного бюджета невозможно, говорят в минтрансе.

В правительстве Амурской области прорабатывают вопрос строительства в рамках государственного частного партнерства. Но для этого сначала надо разработать так называемую финансовую модель, стоимость которой составляет от 50 до 100 миллионов рублей. С этой моделью можно будет участвовать в конкурсе Росавтодора и побороться за право получить на строительство 75 % федеральных средств. Остальные 25 % – это около 4,8 миллиарда – по условиям, должен предоставить инвестор.

Однако есть информация, что для окупаемости этого проекта, а значит, его инвестиционной привлекательности для потенциального инвестора проезд по мосту должен стать платным. По самым скромным подсчетам, – от 800 рублей. Кроме того, разработка финансовой модели и участие в конкурсе не является гарантией, что деньги из федерального центра точно будут. Чем больше средств инвесторов привлекается в проект, тем больше шансов у регионов на федеральное софинансирование.

В региональном правительстве сейчас предпринимают попытки, чтобы федеральное софинансирование было предусмотрено безо всяких условий, рассказали в региональном минтрансе. Мероприятия по строительству нового моста через Зею включены в государственную подпрограмму «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», но финансирование работ по объекту по ней пока не предусмотрено. Переломить ситуацию и пытаются региональные власти.

По первоначальным планам, еще при предыдущем губернаторе Олеге Кожемяко окончить строительство нового моста предполагалось в 2017 году. А говорить о нем начали задолго до этого – в 2007 году. Идею возвести вантовый мост в 2013 году поддержал первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который был с визитом в Приамурье. В 2014 году было получено положительное решение госэкспертизы проекта. Но из-за отсутствия финансирования мост до сих пор существует только в виде проекта и большого макета.

Как сообщало Амур.инфо, сооружение хотят построить в районе улицы Горького. За основу были взяты проекты мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Мост должен быть двухполосным, длиной 2 километра и шириной проезжей части 9 метров. С каждой стороны предусмотрены полутораметровые тротуары. Его проектная пропускная способность – более 10 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство сооружения призвано существенно снизить нагрузку на действующий мост, который был построен еще в начале 80-х годов. Неоднократно говорилось, что после строительства нового моста, действующий закроют на ремонт. Но без финансирования эти перспективы пока туманны.