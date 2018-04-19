36-летний амурчанин пойдет под суд за истязание семилетнего сына

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Следователи Константиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего мужчины. Житель Константиновки, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, обвиняется в истязании семилетнего сына.

Как полагает следствие, в декабре 2017 года и феврале 2018 года обвиняемый систематически бил ребенка. Уголовный кодекс РФ характеризует это как причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в материальной и другой зависимости от виновного.

Следствие уточняет, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено прокурором Константиновского района. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Осужденному может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.