Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:23 2

36-летний амурчанин пойдет под суд за истязание семилетнего сына

36-летний амурчанин пойдет под суд за истязание семилетнего сына
Фото: uraldaily.ru

Следователи Константиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего мужчины. Житель Константиновки, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, обвиняется в истязании семилетнего сына.

Как полагает следствие, в декабре 2017 года и феврале 2018 года обвиняемый систематически бил ребенка. Уголовный кодекс РФ характеризует это как причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в материальной и другой зависимости от виновного.

Следствие уточняет, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено прокурором Константиновского района. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Осужденному может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Просмотров всего: 686

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Благовещенске машина снесла теплотрассу – горячая вода льется на дорогу
Происшествия

В тушении природных пожаров в Приамурье задействованы почти 900 человек
Происшествия

В благовещенском микрорайоне рядом с детской площадкой горит трава
Общество

Опекун: в Февральске в нарушение закона не дают квартиру сироте
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Тварь

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



    не верю! Нелюдь! Только наш самый гуманный суд может дать уже однажды

    судимому от 3х лет колонии...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь