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19апреля
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сегодня, 17:19 8

В Благовещенске хотят установить питьевые фонтанчики

В Благовещенске хотят установить питьевые фонтанчики
Фото: m24.ru

Группа благовещенских предпринимателей, которые ранее разработали сайт туалетов областного центра, разработали новый проект по благоустройству города. Они хотят установить несколько питьевых фонтанчиков. Проект согласован, сейчас идет сбор средств.

Организаторы рассказали, что идея родилась в ходе мозгового штурма на тему, как сделать город лучше. Питьевые фонтанчики с чистой фильтрованной водой должны сделать городскую среду комфортнее.

Группа активистов уже разработала проект и согласовала его с городской администрацией. Фонтанчики планируется установить в парке Дружбы в микрорайоне, в городском парке, на площади около ОКЦ и на набережной Амура. Вода в них будет водопроводная, ее будут пропускать через фильтр, которые будут менять.

Фонтанчики закупят в другом городе России. После установки прилегающую территорию благоустроят, а затем передадут на баланс города.

На реализацию проекта организаторам требуется 170 тысяч рублей. Сейчас идет сбор денег.

Реквизиты:

ИП Моисеенко Антон Игоревич

ИНН: 281990240622

ОГРН: 317280100005777

КПП, р/с: 40802810000000467798

Банк: АО "Тинькофф Банк"

БИК: 044525974

К/С: 30101810145250000974

Сбербанк: Лидия Михайловна О. 6390 0203 9006 9198 99

Просмотров всего: 573

#жизнь

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    https://sbis.ru/contragents/281990240622

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    За чей счёт вода в фонтенчиках будет?

    И долго ли эти фантанчики простоят?

    ДебилоВандалов в городе хватает,

    а в микрахе и подавно.

    Учитывая как раздолбали уникальные постройки,

    которые китайская сторона старательно возводила

    когда то,

    у фонтанчиков тоже будет незавидная судьба.

    А Онижедетям только пальчиком погрозят,

    ибо законы у нас теперь такие,

    даже выпроть за дело теперь подсудное дело.

    Так что считаю, что деньги будут потраченны вникуда.

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    В Первомайском парке обычная водопроводная вода в фонтанчике. Много лет работает нормально. Пьют люди, никто не умер. Детям в бутылочках есть вода, а жаждущим взрослым лишь бы чистая и много))

  • Viktorovichbel

    Viktorovichbel
    2 часа назад

    Отличная идея.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    ViktorovichbelОтличная идея.


    Вы тоже наверно в доле по распилу....

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    170 тысяч за 4 питьевых фонтанчиков? или такая сумма за один?

  • Евгений85

    Евгений85
    56 минут назад

    3.2

  • Питерский

    Питерский
    46 минут назад

    Хорошая идея но город не тот...обязательно найдётся мразь которая насерет в раковину...

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