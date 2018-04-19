В Благовещенске хотят установить питьевые фонтанчики

Фото: m24.ru

Группа благовещенских предпринимателей, которые ранее разработали сайт туалетов областного центра, разработали новый проект по благоустройству города. Они хотят установить несколько питьевых фонтанчиков. Проект согласован, сейчас идет сбор средств.

Организаторы рассказали, что идея родилась в ходе мозгового штурма на тему, как сделать город лучше. Питьевые фонтанчики с чистой фильтрованной водой должны сделать городскую среду комфортнее.

Группа активистов уже разработала проект и согласовала его с городской администрацией. Фонтанчики планируется установить в парке Дружбы в микрорайоне, в городском парке, на площади около ОКЦ и на набережной Амура. Вода в них будет водопроводная, ее будут пропускать через фильтр, которые будут менять.

Фонтанчики закупят в другом городе России. После установки прилегающую территорию благоустроят, а затем передадут на баланс города.

На реализацию проекта организаторам требуется 170 тысяч рублей. Сейчас идет сбор денег.

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