«Чернобылем» на благовещенском Тайване занялась прокуратура

Установлено, что котельную эксплуатирует ООО «Тепловая компания» на основании договора аренды недвижимого имущества. В воздух выбрасываются загрязняющие вещества: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота и диоксид серы. Кроме того, в результате использования твердого топлива образуются загрязняющие вещества – зола и неорганическая пыль.

«В ходе проверки установлено, что в нарушение статей 14, 25, 30 федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" ООО "ТК" не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на вышеуказанной котельной, разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ для указанного источника выбросов у данного предприятия отсутствует, производственный контроль за охранной атмосферного воздуха не производится.

Кроме того, в нарушение части 3 статьи 16 федерального закона № 96-ФЗ, пунктов 3.1.6 СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. "Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденных 14.05.2001 главным государственным санитарным врачом РФ, у ООО "ТК" отсутствует проект санитарно-защитной зоны для указанной котельной, расчеты рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздух в соответствии с санитарной классификацией организаций», – указывает нарушения в работе котельной Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.

По данным фактам ведомство внесло гендиректору ООО «ТК» представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении. Кроме того, в отношении гендиректора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. В настоящее время они направлены в министерство природных ресурсов Амурской области.

Также проверкой установлено, что в нарушение законодательства котельная не постановлена на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим прокуратура направила в суд заявление о возложении на ООО «ТК» обязанности постановить котельную на учет в министерстве природных ресурсов Амурской области.