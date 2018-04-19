На Дальнем Востоке развивают событийный туризм

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В текущем году Минвостокразвития совместно с Минкультуры РФ и исполнительными органами государственной власти дальневосточных субъектов разработает программу культурных мероприятий. Они должны быть направлены на продвижение и популяризацию Дальнего Востока, создавать предпосылки для «событийного» туризма.

«Территория Дальнего Востока большая. Она мало знакома для массового туриста. Один из способов привлечения массового туриста – создать события, мероприятия, соответствующим образом их прорекламировать и продвигать как в России, так и за рубежом, – прокомментировал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. – События, будь то кинофестивали, спортивные мероприятия, театральные фестивали, привлекают большой поток туристов. Благодаря таким проектам они знакомятся с нашим Дальним Востоком. По сути, событийный туризм – это способ продвижения Дальнего Востока, расширения количества людей, которые знакомятся с регионом».

На Дальнем Востоке уже запущен ряд ярких мероприятий. Впервые в России прошел первый фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» на Сахалине. В декабре 2018 года в Сахалинской области пройдет фестиваль-школа «Территория. Сахалин», который станет первым в череде событий, связанных с реализацией на Дальнем Востоке масштабной программы по развитию театрального искусства. В 2019 году во Владивостоке проведут Восточный музейный форум.

Работу по популяризации истории освоения и защиты территорий Дальнего Востока Минвостокразвития России совместно с субъектами Российской Федерации Дальневосточного федерального округа проводит с 2014 года. По инициативе министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки разработаны и реализуются общественно-исторические проекты: в Приморском крае он посвящен событиям русско-японской войны; в Амурской области – 365-летию основания Албазина и 350-летию прибытия иконы Албазинской Божией Матери в Приамурье; в Республике Саха (Якутия) проект посвящен 220-летию со дня рождения Митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. В Хабаровском крае реализован проект, посвященный роли генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского и адмирала Невельского в освоении края.

«Такие проекты – это не только спектакли, это встречи с интересными людьми, благоустройство памятников и захоронений, форумы и профильные смены, участие в грантовых конкурсах и многое другое. Опыт проведения региональных и межрегиональных мероприятий и ляжет в основу предложений в специальный раздел государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы», – резюмировал Сергей Качаев.