«Инжпромстрой» обеспечит песком и щебнем строящийся Амурский ГПЗ

Фото: правительство Амурской области

Оно предназначено для производства строительного песка, кубовидного щебня и отсева. Оборудование, изготовленное в России, позволяет повысить глубину переработки песчано-гравийной смеси до 75 %.

Как сообщает правительство Амурской области, ввод производства в промышленную эксплуатацию позволит увеличить мощности «Инжпромстроя» по добыче строительного песка в четыре раза – до 300 000 тонн в год. Песок используется при изготовлении строительных бетонов и растворов, отсыпке дорожного полотна, благоустройстве территорий и других работах в рамках реализации проекта строительства Амурского ГПЗ.

Согласно протоколу испытаний, продукция предприятия соответствует ГОСТу. «Инжпромстрой» занимается лицензированной добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (песок строительный, скальный грунт, песчано-гравийная смесь), входит в состав холдинга по проектированию и строительству крупных промышленных объектов энергетического сектора экономики группы компаний «Промстрой».