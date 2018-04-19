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19апреля
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«Инжпромстрой» обеспечит песком и щебнем строящийся Амурский ГПЗ

«Инжпромстрой» обеспечит песком и щебнем строящийся Амурский ГПЗ
Фото: правительство Амурской области

В Свободненском районе начнут производить песок и щебень для Амурского газоперерабатывающего завода. На месторождении Бардагонское амурское предприятие «Инжпромстрой» запустило дробильно-сортировочное оборудование.

Оно предназначено для производства строительного песка, кубовидного щебня и отсева. Оборудование, изготовленное в России, позволяет повысить глубину переработки песчано-гравийной смеси до 75 %.

Как сообщает правительство Амурской области, ввод производства в промышленную эксплуатацию позволит увеличить мощности «Инжпромстроя» по добыче строительного песка в четыре раза – до 300 000 тонн в год. Песок используется при изготовлении строительных бетонов и растворов, отсыпке дорожного полотна, благоустройстве территорий и других работах в рамках реализации проекта строительства Амурского ГПЗ.

Согласно протоколу испытаний, продукция предприятия соответствует ГОСТу. «Инжпромстрой» занимается лицензированной добычей и реализацией общераспространенных полезных ископаемых (песок строительный, скальный грунт, песчано-гравийная смесь), входит в состав холдинга по проектированию и строительству крупных промышленных объектов энергетического сектора экономики группы компаний «Промстрой».

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#производство #строительство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    опять не наши?

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