Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 3

Житель Благовещенска нашел в городе огромную свалку с гнилыми овощами (фото)

Житель Благовещенска нашел в городе огромную свалку с гнилыми овощами (фото)

Житель Благовещенска оказался в гаражном массиве на старом Новотроицком шоссе неподалеку от улицы Текстильной. И там он обнаружил стихийную свалку, на которой, помимо различного мусора, валялись гнилые овощи.

«Я в том районе не бываю обычно, – рассказал молодой человек корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Просто поехал в местные гаражи в связи с ремонтом машины и увидел эту свалку».

По его словам, она располагается неподалеку от небольшого рынка на улице Текстильной, где стоят различные овощные и фруктовые палатки. С дороги свалку не видно, для этого нужно попасть на старое Новотроицкое шоссе.

«Там есть небольшой пустырь, и вот на нем валяется огромное количество коробок из-под продуктов, самих продуктов, целые мешки с гнилым луком, например», – описал картину благовещенец.

В областной природоохранной прокуратуре корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информации о стихийной свалке в этом районе им не поступало. На основании полученных снимков будет проведена проверка.

Просмотров всего: 480

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске тушат пожар на Ломоносова – 50-летия Октября (видео)

Происшествия

В центре Благовещенска горел аварийный дом
Происшествия 2

В Архаре мужчина спас из горевшего дома пожилых людей и годовалого ребенка
Происшествия

В Серышевском районе найдено тело молодого мужчины
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    31 минута назад

    откуда взяться овощам гнилым на улице текстильной ???

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    27 минут назад

    Они всю зиму там пролежали..С осени лежат.

  • ММС

    ММС
    14 минут назад

    А какого ....... он ищет такие "объекты", пусть что доброе ищет))) конечно это ради шутки, а если серьёзно, то город постепенно "заваливается" и "зашлаковывается" как в прямом, так и в переносном смысле и не только город, но и села.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь