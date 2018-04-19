Житель Благовещенска нашел в городе огромную свалку с гнилыми овощами (фото)
Житель Благовещенска оказался в гаражном массиве на старом Новотроицком шоссе неподалеку от улицы Текстильной. И там он обнаружил стихийную свалку, на которой, помимо различного мусора, валялись гнилые овощи.
«Я в том районе не бываю обычно, – рассказал молодой человек корреспонденту ИА «Амур.инфо». – Просто поехал в местные гаражи в связи с ремонтом машины и увидел эту свалку».
По его словам, она располагается неподалеку от небольшого рынка на улице Текстильной, где стоят различные овощные и фруктовые палатки. С дороги свалку не видно, для этого нужно попасть на старое Новотроицкое шоссе.
«Там есть небольшой пустырь, и вот на нем валяется огромное количество коробок из-под продуктов, самих продуктов, целые мешки с гнилым луком, например», – описал картину благовещенец.
В областной природоохранной прокуратуре корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информации о стихийной свалке в этом районе им не поступало. На основании полученных снимков будет проведена проверка.
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