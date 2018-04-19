В центре Благовещенска горел аварийный дом

В Благовещенске в очередной раз загорелся старый двухэтажный дом. Здание признано аварийным в 2006 году. Его должны были расселить и снести в августе 2017 года.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в главном управлении МЧС по Амурской области, 17 апреля в доме по адресу: улица Шимановского, 37, загорелась кровля. Предварительная причина пожара – воспламенение мусора, скопившегося на чердаке полуразрушенного дома. В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал, так как здание пустует.

В июне 2017 года Амур.инфо сообщало о пожаре, который случился в этом доме. Тогда в нем жили люди – они отказались выселяться в жилье, предложенное властями. В августе 2017 года дом должны были снести. Ранее сообщалось, что срок демонтажа здания перенесли из-за нехватки средств в федеральном бюджете.

Многострадальный дом в центре Благовещенска построен в 1940 году. Он горел несколько раз. В 2015 году от ветхости настолько провис балкон, что его пришлось демонтировать.

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в администрацию Благовещенска, чтобы узнать, когда будут сносить дом № 37 по улице Шимановского и как власти планируют использовать территорию, освободившуюся после демонтажа здания.