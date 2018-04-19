Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

В центре Благовещенска горел аварийный дом

В центре Благовещенска горел аварийный дом

В Благовещенске в очередной раз загорелся старый двухэтажный дом. Здание признано аварийным в 2006 году. Его должны были расселить и снести в августе 2017 года.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в главном управлении МЧС по Амурской области, 17 апреля в доме по адресу: улица Шимановского, 37, загорелась кровля. Предварительная причина пожара – воспламенение мусора, скопившегося на чердаке полуразрушенного дома. В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал, так как здание пустует.

В июне 2017 года Амур.инфо сообщало о пожаре, который случился в этом доме. Тогда в нем жили люди – они отказались выселяться в жилье, предложенное властями. В августе 2017 года дом должны были снести. Ранее сообщалось, что срок демонтажа здания перенесли из-за нехватки средств в федеральном бюджете.

Многострадальный дом в центре Благовещенска построен в 1940 году. Он горел несколько раз. В 2015 году от ветхости настолько провис балкон, что его пришлось демонтировать.

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в администрацию Благовещенска, чтобы узнать, когда будут сносить дом № 37 по улице Шимановского и как власти планируют использовать территорию, освободившуюся после демонтажа здания.

Просмотров всего: 697

#городская власть #ЖКХ #пожары

распечатать


Происшествия 3

Житель Благовещенска нашел в городе огромную свалку с гнилыми овощами (фото)
Происшествия

В Благовещенске тушат пожар на Ломоносова – 50-летия Октября (видео)

Происшествия 2

В Архаре мужчина спас из горевшего дома пожилых людей и годовалого ребенка
Общество 9

«Гринпис России»: контролируемые отжиги наносят Приамурью только вред
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь