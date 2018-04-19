ТОР «Белогорск» выделили 883 миллиона рублей из федерального бюджета

Территория опережающего развития «Белогорск» получит 883,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти деньги будут направлены на создание энергетической инфраструктуры. Соответствующее постановление правительства РФ подписано накануне Дмитрием Медведевым.

«Впервые одна из ТОРов Приамурья получит федеральную поддержку на создание инфраструктуры. Это снизит инвестиционные затраты резидента и, безусловно, скажется на эффективности проекта. Наличие энергетической инфраструктуры повысит инвестиционную привлекательность площадок ТОР "Белогорск"», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Как рассказали в отделе продвижения ТОР и развития инвестиций администрации Белогорска, одно из основных условий успешного развития территорий опережающего развития является энергетическая инфраструктура. Для действующих и потенциальных резидентов это проблемный вопрос, заключающийся в высокой стоимости подключения к сетям, отсутствии свободных мощностей на подстанциях Белогорска, необходимости реконструкции и строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

«Особенно это актуально в свете строительства и ввода в эксплуатацию второй очереди "МЭЗ "Амурский", – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Средства из федерального бюджета будут направлены АО "Корпорация развития Дальнего Востока" для строительства новой подстанции с нагрузкой 16,69 МВт. Это позволит обеспечить потребности завода и потенциальных резидентов ТОР "Белогорск" в электроэнергетике».

Привлечь средства на территорию удалось совместной работе Минвостокразвития России, губернатора Амурской области Александра Козлова, правительства региона и городских властей, отметили в пресс-службе городской администрации.