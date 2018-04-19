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19апреля
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В Архаре мужчина спас из горевшего дома пожилых людей и годовалого ребенка

В Архаре мужчина спас из горевшего дома пожилых людей и годовалого ребенка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Житель поселка Архара Архаринского района спас из горевшего жилого дома троих человек. Среди спасенных – годовалый ребенок. Никто не пострадал.

Пожар в Архаре произошел днем 18 апреля, загорелся двухквартирный деревянный дом. Огонь охватил крышу и пристроенную к дому веранду. Это заметил сосед, который вызвал пожарных. До их приезда 38-летний мужчина, не теряя времени, разбил окно и залез в дом.

В одной из комнат спали пожилые мужчина и женщина, в другой, в детской кроватке, – их годовалый внук. Сосед разбудил спящих и помог им выбраться через окно на улицу, затем, взяв на руки ребенка, сам покинул горевший дом. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание за 11 минут. В результате пожара в квартире сгорела кровля, повреждена веранда и внешняя стена. Соседняя квартира от огня не пострадала.

Как было установлено, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Пожилой мужчина, перед тем как лечь спать, бросил непотушенный окурок в пластиковое ведро, стоявшее возле веранды.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Kstati

    Kstati
    1 час назад

    молодец!

  • ММС

    ММС
    10 минут назад

    В жизни всегда есть место подвигу. Молодец!

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