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19апреля
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В Серышевском районе найдено тело молодого мужчины

В Серышевском районе найдено тело молодого мужчины
Фото: podolskriamo.ru

Амурские следователи расследуют обстоятельства гибели 30-летнего жителя Белогорска. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 14 апреля недалеко от дороги Хитровка – Белогорка в Серышевском районе.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц», – прокомментировал старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

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#криминал #происшествия

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