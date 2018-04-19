Жительница Белогорска пожаловалась на огромную свалку на центральной улице (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Белогорска и эколог Наталья. Горожанка пожаловалась на огромную свалку, которая возникла на Кирова – одной из центральных улиц Белогорска.

Свалка находится в районе пятого километра, на въезде в Белогорск, напротив училища № 13.

«Эта проблема появилась в течение двух лет. Сначала там разровняли площадку. Все думали, что планируют что-то строить – может быть, заправку. Потом туда стали свозить строительный мусор, то есть битые кирпичи. А сейчас уже, просто внаглую, – бытовой мусор», – возмущена Наталья.

Мусор копится возле оживленной автодороги, занимая площадь как минимум 20 соток, отмечает горожанка. Свалку она наблюдает ежедневно, проезжая мимо на автомобиле.

Куда-либо по поводу этой свалки Наталья пока не обращалась. Говорит, что, скорее всего, официальные ведомства ограничатся вынесением предписаний и штрафами, а проблему это не решит.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе администрации Белогорска. По данным управления ЖКХ, на территории города официально зарегистрировано полтора десятка несанкционированных свалок общей площадью более 9 гектаров. Самый проблемный район – это микрорайон Сосновки. Горы мусора также есть в микрорайонах Амурсельмаш, Мелькомбинат, Южный, в районе Нефтебазы.

«Возникновение несанкционированных свалок обусловлено рядом причин. Главная – снижение культуры выброса мусора. Это и нежелание жителей частного сектора устанавливать кагаты под вывоз мусора, и устоявшаяся привычка выбрасывать бытовые, строительные отходы на свободных территориях. На счету коммунальных служб есть целый перечень свалок-рецидивистов, которые ликвидируются из года в год, но образовываются жителями близлежащих районов вновь и вновь», – отмечают в пресс-службе.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил руководителям коммунальных предприятий избавить городской округ от свалок полностью до 2020 года. В 2018 году на эти цели из городского бюджета будет направлено 3 миллиона рублей.

Несанкционированная свалка в районе пятого километра – в числе территорий, запланированных к уборке. Работы начнутся на этой неделе, говорят в пресс-службе. После этого территория будет ограждена от проезжей части бетонными блоками, чтобы посторонний транспорт больше не мог проехать сюда.