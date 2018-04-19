Перспективы развития Свободного представили на заседании Общественного совета

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В Свободном состоялось очередное заседание общественного совета проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Оно было посвящено концепции развития города в краткосрочной и долгосрочной перспективах – до 2030 года.

Заседание открыло представление текущего статуса реализации проекта. К настоящему времени построены первоочередные инфраструктурные объекты, необходимые для поставки строительных грузов и технологического оборудования. Основная площадка Амурского ГПЗ соединена с Транссибирской магистралью – по железнодорожному пути начато рабочее движение. Завершено строительство причала на реке Зее. Планируется, что он примет первые грузы в июне текущего года. Также проводится инженерная планировка площадки строительства нового микрорайона на территории Северного городка, сообщает Алексеевский городской сайт.

Перед членами общественного совета выступил первый заместитель главы Свободного Вячеслав Кондратов, который рассказал о будущем развитии города в рамках федеральной программы и планах по ее финансированию в 2018 году. «На 2018 год одобрено финансирование из бюджета Российской Федерации ряду направлений. В сфере образования – строительство пристройки к детскому саду в районе городской поликлиники, разработана документация на спортплощадки трех школ № 1, № 2 и № 8. В сфере здравоохранения запланирована реконструкция здания под женскую консультацию, капитальный ремонт инфекционного отделения Свободненской больницы, капремонт травматологического отделения. В сфере культуры планируется проведение капитального ремонта ДК им. С. Лазо. Увеличится количество спортивных объектов. Самым масштабным из них будет физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в районе площади Лазо. Наиболее масштабной частью плана будет реконструкция в сфере ЖКХ: котельных и инженерных сетей, канализационного коллектора и сетей водоснабжения на ул. Шатковского, ремонт сетей водоснабжения на ул. Зейской и других объектов в различных точках города», – отметил Вячеслав Кондратов.

Представители КБ «Стрелка», осуществляющего разработку стратегии пространственного развития Свободного, рассказали о долгосрочных планах города и текущем статусе своей работы. Цель стратегии – создать среду, способную привлекать и удерживать квалифицированных профессионалов, а также повысить жизнестойкость города, способность адаптироваться к изменениям. В видении специалистов КБ «Стрелка» здесь должны работать лучшие архитекторы, воплощаться в жизнь инновационные проекты, внедряться самые передовые технологии. По оценке Кирилла Михалко, аналитика КБ «Стрелка», в результате создания новых производств и смежных отраслей, реализации программы социально-экономического развития объем экономики города к 2030 году качественно возрастет. Прогнозируется существенный прирост населения – до 65 тысяч человек, в том числе и официально занятого – этот показатель вырастет в два раза по сравнению с текущим периодом. Большой объем рабочих мест будет создан в секторе услуг. В городе появится около 900 тысяч квадратов нового современного жилья. Средний размер заработной платы должен возрасти с текущих 20 тысяч до 47 тысяч. рублей.

Социально-демографические изменения и новая роль города потребуют значительного переустройства инфраструктуры и ее формы. В будущем Свободный – это город, в котором светло и безопасно, в нем есть привлекательные скверы и парки, места для отдыха и спорта, кафе и природные, в том числе загородные, зоны. Антон Иванов, архитектор проекта, отметил компактность города и грамотную планировку дорог в качестве преимуществ Свободного с точки зрения комфортного пространственного развития. Эти факторы, а также наличие свободных площадей позволят разместить в городе все новые жилые, коммерческие объекты, пространств для отдыха.

Также прозвучала информация о рабочих местах и контроле выполнения трудового законодательства со стороны компаний, реализующих проект строительства Амурского ГПЗ. Отмечено снижение количества обращений, связанных с несвоевременной выплатой заработных плат, а также увеличение информирования сотрудников подрядных организаций и жителей города о возможности передачи информации с помощью горячей линии проекта 8800-222-04-84.

Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 миллиардов кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубометров в год. На мощностях завода будет производиться порядка 2,5 миллиона тонн этана и 1 миллион тонн пропана в год, около 500 тысяч тонн бутана и 200 тысяч тонн пентангексановой фракции. Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 гектаров.