Циклон принес в Тындинский район снег, а в Благовещенск – жару

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19 апреля в Тындинском районе выпал снег. В то же время в другой части Приамурья – в Благовещенске – установилась очень теплая погода. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, и осадки на севере, и тепло на юге связаны с влиянием циклона.

«Амурская область находится в зоне влияния области пониженного давления. Циклоны имеют систему атмосферных фронтов, и этот – не исключение. По южным и центральным районам проходят теплые участки фронта, а Тындинский район находился в тыловой части этого циклона. И на участке холодного атмосферного фронта выпали осадки в виде мокрого снега», – объяснила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

По ее словам, для севера Приамурья снег в апреле – нормальное явление. Осадков в Тындинском районе 19 апреля было немного – в селе Усть-Нюкжа выпало 3 миллиметра, в поселке Лопча – 2 миллиметра. В Тынде осадки были минимальны.

Согласно прогнозу, днем 19 апреля в южных и центральных районах Приамурья – 16-21 градус тепла. Были ли сегодня в Благовещенске тепловые рекорды, пока неизвестно, но Елена Печкина отмечает, что это маловероятно.

Самое теплое 19 апреля в столице Приамурья было зафиксировано в 2008 году. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 25,6 градуса. Самым же теплым днем в апреле считается 26 апреля 1920 года – в Благовещенске тогда было плюс 27,9 градуса.