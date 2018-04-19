Не допустить кариес: Минздрав РФ хочет ввести акциз на сладкие напитки

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Минздрав РФ выступает за установление акцизов на сладкие. Предложение об этом содержится в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

«Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров», – цитирует РИА Новости документ ведомства.

Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов в ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, эта мера уже реализована в ряде стран мира.

«Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. Во избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара», – говорит эксперт.