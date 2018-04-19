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19апреля
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сегодня, 15:03 2

Не допустить кариес: Минздрав РФ хочет ввести акциз на сладкие напитки

Не допустить кариес: Минздрав РФ хочет ввести акциз на сладкие напитки
Фото: ria.ru

Минздрав РФ выступает за установление акцизов на сладкие. Предложение об этом содержится в обновленной версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

«Установление акцизов на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров», – цитирует РИА Новости документ ведомства.

Как пояснил ведущий научный сотрудник центра профилактической медицины Минздрава РФ Петр Ипатов в ходе обсуждения концепции на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, эта мера уже реализована в ряде стран мира.

«Напитки с сахаром дают основной вклад в развитие кариеса, ожирения, сахарного диабета. Во избежание указанных заболеваний ВОЗ рекомендует сокращение потребления сахара», – говорит эксперт.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Zатмение

    Zатмение
    1 час назад

    Точно! И тут же:

    продажа по талонам, Одна бутылка в руки, и только с 21 года!

  • Zатмение

    Zатмение
    1 час назад

    и на " грохотульки" АКЦИЗЫ Чоуж там

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