Благовещенцы подозревают, что в пункте приема стеклотары продают алкоголь

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В одном из пунктов приема стеклотары Благовещенска людям продают какую-то разливную алкогольную жидкость, сообщили местные жители в редакцию ИА «Амур.инфо». При этом в очередях частенько стоят явно несовершеннолетние подростки.

Жительница Благовещенска Наталья рассказала, что ее семья живет на улице Лазо. Они часто гуляют по соседним улицам, в том числе мимо перекрестка Амурская – Пушкина, где располагается пункт стеклотары.

Наталья заметила, что там постоянно крутится довольно много людей, среди которых бродяги, неухоженные люди, явно несовершеннолетние подростки. «И мы обратили внимание, – добавила Наталья, – что ни у кого в руках не было этой самой стеклотары. Сколько раз я мимо проходила, ни разу не видела людей с пустыми бутылками».

Девушка уговорила мужа сходить и проверить, что происходит в пункте приема.

По ее словам, в помещении муж увидел, как людям разливают из большой тары через трубочку какую-то прозрачную жидкость. «Видимо, продают незаконный алкоголь или вообще опасную жидкость», – предположили горожане.

Наталья с мужем по этому поводу в правоохранительные органы не обращались. В пресс-службе городской полиции пояснили, что за последние сутки подобные обращения в отношении пункта приема стеклотары к ним не поступали. Но по сообщению журналистов проведут проверку.