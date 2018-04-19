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19апреля
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сегодня, 14:58 3

Благовещенцы подозревают, что в пункте приема стеклотары продают алкоголь

Благовещенцы подозревают, что в пункте приема стеклотары продают алкоголь
Фото: orl.ec

В одном из пунктов приема стеклотары Благовещенска людям продают какую-то разливную алкогольную жидкость, сообщили местные жители в редакцию ИА «Амур.инфо». При этом в очередях частенько стоят явно несовершеннолетние подростки.

Жительница Благовещенска Наталья рассказала, что ее семья живет на улице Лазо. Они часто гуляют по соседним улицам, в том числе мимо перекрестка Амурская – Пушкина, где располагается пункт стеклотары.

Наталья заметила, что там постоянно крутится довольно много людей, среди которых бродяги, неухоженные люди, явно несовершеннолетние подростки. «И мы обратили внимание, – добавила Наталья, – что ни у кого в руках не было этой самой стеклотары. Сколько раз я мимо проходила, ни разу не видела людей с пустыми бутылками».

Девушка уговорила мужа сходить и проверить, что происходит в пункте приема.

По ее словам, в помещении муж увидел, как людям разливают из большой тары через трубочку какую-то прозрачную жидкость. «Видимо, продают незаконный алкоголь или вообще опасную жидкость», – предположили горожане.

Наталья с мужем по этому поводу в правоохранительные органы не обращались. В пресс-службе городской полиции пояснили, что за последние сутки подобные обращения в отношении пункта приема стеклотары к ним не поступали. Но по сообщению журналистов проведут проверку.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Вот психология у людей. Видим нарушение, в полицию обращаться не будем, но в СМИ напишем, а вдруг нас по ТВ покажут. Желание сиюминутной "славы" важнее всего.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Александр II , тоже про это подумал. Ну и жительница! Еще и мужа послала. Надеюсь муж пришел обратно, а не приполз.

  • us.2017

    us.2017
    39 минут назад

    да все они знают (полицаи) ,дадут отмашку закроют не дадут так и будут получать свою долю )))

    это как таможня , дадут отмашку поедут "кирпичи" и " фонари" )))

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