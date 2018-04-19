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19апреля
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сегодня, 14:32 1

Из Благовещенска в Хэйхэ пытались вывезти 451 струю кабарги

Из Благовещенска в Хэйхэ пытались вывезти 451 струю кабарги
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Сотрудники Благовещенской таможни пресекли контрабанду дериватов кабарги. Водитель грузовика пытался провезти через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ 245 сушеных и 206 замороженных струй кабарги. Их общий вес – почти 12 килограммов, а стоимость – почти 7,4 миллиона рублей.

Контрабанду в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ обнаружили таможенники совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ России по Амурской области. Свертки прятали в российском грузовике, выезжавшем в Китай.

Кабарга относится к стратегически важным ресурсам. Ее вывоз из России запрещен. Дериваты как предмет преступления изъяты. В настоящее время ведется следствие.

«Струя кабарги является мощным иммуномодулятором, который входит в состав многих китайских и тибетских лекарств. На китайском рынке стоимость струи кабарги приближается к стоимости золота по весу. В Китае, как и в России, оборот дериватов является незаконным», – комментирует специалист по Китаю Александр Буянов.

За незаконное перемещение через таможенную границу дериватов предусмотрена ответственность в соответствии с частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере миллиона рублей.

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#закон #криминал #происшествия #таможня

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Сколь самцов уничтожили твари. И все в Китай. Пусть отсохнет рука у убившего столько кабарги.

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