В Амурской области поддержат работников культуры

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Работники культуры Амурской области смогут получить единовременное пособие по выходу на пенсию. Также на единовременную поддержку смогут рассчитывать выпускники образовательных учреждений, заключившие трудовой договор с государственными учреждениями культуры области либо с государственными образовательными организациями области в сфере культуры.

Законопроект в первом чтении обсуждался на заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области. Его инициатором выступила председатель комитета по вопросам социальной политики Ирина Киевская. В закон Амурской области «О выплатах единовременного социального пособия работникам государственных учреждений культуры и государственных образовательных организаций в области культуры» вносится новелла, изменяющая статью «Выплата единовременного социального пособия».

Поддержку смогут получить руководители и специалисты государственных учреждений культуры области и государственных образовательных организаций области в сфере культуры – библиотек, музеев, дома народного творчества, театров, филармонии, колледжа, центра по сохранению историко-культурного наследия, государственного архива. Право на получение пособия возникает при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости, но только при стаже работы не менее 10 лет в конкретном учреждении или организации. Или по инвалидности, наступившей вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания (независимо от стажа работы) при окончательном расчете.

Пособие могут получить также выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. В том случае, если в течение года после выпуска они устраиваются на работу в государственные учреждения культуры Амурской области и государственные образовательные организации области в сфере культуры на условиях трудового договора в течение месяца со дня его заключения.

Размер единовременного социального пособия составит пять окладов ставок заработной платы работника. Из финансово-экономического обоснования к проекту закона следует, что общий объем дополнительных расходов в случае его принятия составит в 2018 году 356 200 рублей.

Законопроект включат в повестку очередного заксобрания. Также комитет рассмотрел план реализации положений послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Члены комитета возьмут на контроль выполнение обязательств правительства области в отношении оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года, реализацию мер по содействию занятости населения в 2018 году, проследят за обеспеченностью детей в возрасте от двух месяцев до трех лет местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и так далее.

Также комитет принял решение включить в повестку следующего заседания Законодательного собрания Амурской области ряд проектов федеральных законов, среди которых проект о возвращении зимнего времени на территории РФ.