Аренду автомобиля для сенатора Корякова прокомментировали в амурском заксобрании

В официальном ответе законодательного органа говорится, что такое обязательство прописано в федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», принятом еще в 1994 году. Там сказано: чтобы сенатор мог осуществлять полномочия на территории региона, законодательный орган госвласти субъекта РФ обязан предоставлять ему транспортные средства.

По тому же закону расходы, связанные с материальным обеспечением члена Совета Федерации в регионе, оплачиваются за счет федеральных средств. Деньги для этого Совет Федерации перечисляет на счет законодательного органа субъекта.

«Денежные средства на обеспечение деятельности членов Совета Федерации в областном бюджете предусматриваются в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Иных источников финансирования указанные расходы не имеют», – говорится в официально ответе амурского заксобрания.

Для каких именно целей сенатору может понадобиться автомобиль с водителем, как часто он им будет пользоваться, когда и с какой целью он собирается в ближайшее время приехать в Приамурье – ответы на эти вопросы в ведомстве не предоставили. И пояснили, что сенатор отчитывается только перед Советом Федерации.

Как сообщало Амур.инфо, заксобрание объявило аукцион на аренду автомобиля с водителем за 144 тысячи 300 рублей. Контракт будет действовать с момента заключения договора до 31 декабря 2018 года. Час аренды автомобиля оценен в 562 рубля 40 копеек. Выделенных средств хватит почти на 257 часов или примерно 10 суток.