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19апреля
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сегодня, 14:07 4

Аренду автомобиля для сенатора Корякова прокомментировали в амурском заксобрании

Аренду автомобиля для сенатора Корякова прокомментировали в амурском заксобрании

В амурском законодательном собрании прокомментировали аукцион на аренду автомобиля для сенатора Александра Корякова за 144 тысячи рублей. В ведомстве объяснили, что обеспечивать транспортом члена Совета Федерации они обязаны по закону.

В официальном ответе законодательного органа говорится, что такое обязательство прописано в федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», принятом еще в 1994 году. Там сказано: чтобы сенатор мог осуществлять полномочия на территории региона, законодательный орган госвласти субъекта РФ обязан предоставлять ему транспортные средства.

По тому же закону расходы, связанные с материальным обеспечением члена Совета Федерации в регионе, оплачиваются за счет федеральных средств. Деньги для этого Совет Федерации перечисляет на счет законодательного органа субъекта.

«Денежные средства на обеспечение деятельности членов Совета Федерации в областном бюджете предусматриваются в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Иных источников финансирования указанные расходы не имеют», – говорится в официально ответе амурского заксобрания.

Для каких именно целей сенатору может понадобиться автомобиль с водителем, как часто он им будет пользоваться, когда и с какой целью он собирается в ближайшее время приехать в Приамурье – ответы на эти вопросы в ведомстве не предоставили. И пояснили, что сенатор отчитывается только перед Советом Федерации.

Как сообщало Амур.инфо, заксобрание объявило аукцион на аренду автомобиля с водителем за 144 тысячи 300 рублей. Контракт будет действовать с момента заключения договора до 31 декабря 2018 года. Час аренды автомобиля оценен в 562 рубля 40 копеек. Выделенных средств хватит почти на 257 часов или примерно 10 суток.

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#заксобрание #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Все по закону и нужно уже успокоится и принять как должное УЗАКОНЕННУЮ КОРРУПЦИЮ.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Ну, раз



    Деньги для этого Совет Федерации перечисляет на счет законодательного органа субъекта.



    то чего мы возбуждаемся? Правда, и само Федеральное собрание живет за счет налогоплательщиков, а не частных пожертвований, и неплохо живет, судя по отчетам

    депутатов о налогах.

    Только мне что-то жалко стало не очень молодого человека, который 10 суток не будет

    ни есть, ни пИсать, а только в машине будет разъезжать. По нашим районам лучше бы на вертолете... Вертолет там не предусмотрен?

  • троль здесь

    троль здесь
    53 минуты назад

    от депутатов и сенаторов людям одни проблемы, на велосипеды их всех пересадить

  • lev4ik

    lev4ik
    48 минут назад

    Да уж,совершенно бесполезная прослойка в том виде,как сейчас.

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